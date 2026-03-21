伊朗局势｜美解除海上伊朗石油制裁30天 涉1.4亿桶原油救市 中方重申反对非法单边制裁

在国际油价因中东冲突升高而飙涨之际，美国总统特朗普政府周五（20日）宣布暂时解除对海上伊朗石油的制裁，对已在海上的伊朗石油给予为期1个月的制裁豁免。这项措施适用于截至3月20日已装载上船的伊朗原油与石油产品，有效期至4月19日。

美国财政部长贝森特表示，考虑到美以对伊朗开战以来造成的能源供应压力，特朗普政府已正式发布为期30天的制裁豁免，准许采购装载于海上的伊朗原油。根据这次豁免内容，伊朗石油仍不得出售给北韩、古巴，以及乌克兰境内由俄罗斯占领的地区。

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特朗普政府已正式发布为期30天的制裁豁免，准许采购装载于海上的伊朗原油。路透社

德黑兰石油产品获美国有条件放宽制裁。路透社

美国解除伊朗石油制裁30天，估计会有1.4亿桶原油救市。路透社

利用「伊朗原油」对抗德黑兰 压低国际油价

贝森特在社交平台X上发表声明指出，借由暂时释放这批现有的供应量，美国将能迅速为全球市场注入约1.4亿桶原油，借此扩大全球能源供给量，并有助于减轻由伊朗所引发的暂时性供应压力。

他强调，在美方持续对伊朗执行「史诗怒火行动」的期间，这项措施具有战略意义，「实质上，我们正利用伊朗产出的原油来对抗德黑兰政府，借此在行动期间持续压低油价」。

然而，伊朗石油部发言人戈杜西在社交平台X上写道，没有剩余原油可向国际市场供应。他说：「目前，伊朗基本上没有剩余的原油在水域或其他国际市场供应，美国财长的声明纯粹是为了给买家带来希望。」

分析师：未必为市场带来大量新增供应

有能源分析师认为，多数目前已在海上的原油其实早已售出并完成计帐，因此解除对这批石油的制裁，未必会为市场额外带来大量新增供应。

这是美国在大约两周内，第3次暂时性地放宽制裁限制。根据美国财政部官方网站公布的许可内容，美方先前已放宽对俄罗斯石油的制裁，而周五最新发布的通用许可，则准许销售自3月20日至4月19日期间，已装载于船只上的伊朗原油及其石油产品。

特朗普政府先前已对部分海上俄罗斯石油交易放宽制裁30天，试图在中东局势紧张、全球能源供应承压之际增加市场供应。这项许可仍设有限制条件，包括不得涉及北韩或古巴相关交易。

中方：反对非法单边制裁

因应贝森特这番言论，中国外交部发言人林剑昨在例行记者会上称，中方一贯反对非法单边制裁。林剑指能源安全对世界经济至关重要，各方都有责任确保能源供应稳定畅通；并称中方对当前中东局势持续紧张感担忧，各方应立即停止军事行动，避免局势进一步升级，防止地区局势动荡对全球经济造成更大影响。