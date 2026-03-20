伊朗局势｜传美国再增派3军舰及数千名兵 穆杰塔巴发声明：夺走敌人安全

中东战火自2月底爆发至今已进入第三周，美媒报道，美国国防部正向中东增派三艘军舰及数千名海军陆战队队员，以应对日益严峻的地区威胁。与此同时，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴发表强硬声明，扬言要夺走敌人的「安全感」。伊朗军方随后跟进，扬言狙击美军，甚至威胁会将袭击范围扩大至「旅游景点」。

美军增拨八千兵力 「拳师号」战斗群赶赴中东

美国官员证实，五角大楼已下令部署驻扎于加州的「拳师号」（USS Boxer）两栖戒备大队，以及第11海军陆战队远征队（11th MEU），总计约2,200至2,500名海军陆战队队员正前往美国中央司令部辖区。

中东战火自2月底爆发至今已进入第三周，美媒报道，美国国防部正向中东增派三艘军舰及数千名海军陆战队队员，以应对日益严峻的地区威胁。海军陆战队图片

这是过去一周内美军第二次向该区增兵。连同早前派出的「三里岛号」（USS Tripoli）及第31远征队，美军在该区的新增兵力将达到约8,000人。特朗普周四才公开称，不会再向中东增兵。不过同他亦曾称，打仗要出其不意，就像二战日本偷袭珍珠港。

德黑兰方面，新任最高领袖穆杰塔巴周五（20日）罕有发表公开声明。穆杰塔巴在声明中态度强硬，要求伊朗武装部队对「内外敌人」发起反击，强调「必须夺走敌人的安全感」。伊朗军方随后跟进，扬言狙击美军，甚至威胁会将袭击范围扩大至「旅游景点」，以报复以色列对其情报部长及军事高层的刺杀行动。

革命卫队发言人阵亡 生前称导弹生产未受损

此外，伊朗革命卫队（IRGC）周五亦发布声明，否认美、以空袭摧毁了其导弹生产能力。然而，这份声明却被指是引用了发言人纳伊尼（Ali Mohammad Naeini）的生前谈话——据报，纳伊尼在声明发布前数小时，已在以色列对德黑兰的最新一轮空袭中丧生。

纳伊尼在遇袭前曾称：「我们的导弹工业应该得到满分，即使在战争条件下，我们仍在持续生产。」以色列总理内塔尼亚胡则反驳指，伊朗的核设施及弹道导弹研发能力已被「重创」，战争的进展比预期更快。

目前，受战事影响，全球能源市场持续波动，波斯湾地区多处炼油厂亦传出遭到无人机袭击。