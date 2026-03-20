伊朗局势｜沙特官员警告霍峡危机延续　油价4月恐飙至每桶180美元

随著中东战火持续蔓延，全球能源供应面临史无前例的危机。沙特阿拉伯官员警告，若霍尔木兹海峡的封锁危机延续至4月以后，国际油价恐将飙升至每桶180美元（约1,400港元）的惊人天价。然而，这波看似「意外之财」的油价暴涨，却令严重依赖石油收入的沙特深感不安，担忧过高的油价最终会引发全球经济衰退，反噬自身利益。

《华尔街日报》周四（19日）报道，沙特石油官员正紧急评估美以伊战争对能源供应的潜在冲击。多名官员预测，若供应中断持续至4月底，油价极可能突破180美元大关。虽然高油价能带来丰厚收入，但沙特当局却极度忧虑，这会迫使消费者养成大幅削减用油的长远习惯，甚至触发全球经济衰退，导致未来的石油需求骤减。

此外，沙特亦担心在这场并非由其挑起的战事中，会被国际社会视为「趁火打劫」的既得利益者。有地缘政治分析师指，沙特向来不乐见油价飙升过快，因为这会造成长期的市场动荡；对沙特而言，维持市场份额稳定、油价温和上涨才是最理想的局面。负责国家石油销售的沙特阿美（Saudi Aramco）目前拒绝就报道置评。

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沙特石油官员预测，油价极可能突破180美元大关。（美联社）

自战争爆发后，霍尔木兹海峡遭伊朗实际封锁。（美联社）

伊朗连环遇袭报复多国能源设施

近一周以来，伊朗为报复以色列轰炸其南帕尔斯天然气田，接连向中东邻国的能源设施发动攻击，进一步推高油价。遇袭目标包括卡塔尔的能源枢纽，以及沙特位于延布（Yanbu）的Samref炼油厂等波斯湾基建。

自战争爆发后，全球石油运输咽喉霍尔木兹海峡遭伊朗实际封锁，引发史上最严重的供应危机。为绕过该海峡，沙特被迫紧急调整运输路线，动用长达1,200公里的输油管将原油送往西部的红海港口延布，并火速集结庞大的油轮舰队前往该处装载原油，以确保出口畅通。