金正恩视察部队演习 携爱女同坐坦克

北韩领袖金正恩周四（19日）到访朝鲜人民军首都防御军直属平壤第60训练基地，视察步兵和坦克兵部队协同攻击战术演习，期间与爱女金主爱同坐坦克。

金正恩表示，新型主战坦克核心技术开发花了7年时间，其战斗性能优越，今后新型坦克将大量装备至朝鲜陆军，朝鲜的装甲武力将发展到更高阶段。

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金正恩父女黑皮褛视察军工厂 金主爱落场试射新型手枪︱多图

金正恩父女一同试坐坦克。法新社

金正恩携女儿金主爱视察步兵和坦克兵部队协同攻击战术演习。美联社

金正恩与女儿一同穿黑色皮褛亮相。法新社

金正恩父女上周曾射击手枪

官方朝中社发布的图片显示，金正恩与金主爱均身穿黑色皮褛，与其他士兵一同乘坐一辆橄榄绿色坦克。图片可见，金主爱将头伸出坦克舱口，而金正恩则坐在坦克顶部，面带笑容。

上周，金正恩父女曾到访一间轻型弹药工厂，期间射击手枪，并观看多管火箭发射系统的实弹测试。去年9月，金主爱随父亲前往北京，并在元旦庆祝活动中亲吻父亲脸颊。

南韩情报机构上月评估，金正恩已接近指定13岁的金主爱为接班人。

抗衡美韩年度联合军演

北韩今次步兵和坦克兵部队协同训练正值美国与南韩举行年度军事演习之际，北韩视此为入侵预演。美国与南韩已于周四结束为期11天的电脑模拟指挥所演习，但实地训练仍在继续。

朝中社报道，在训练期间，装甲部队发射反坦克导弹，后方分队则瞄准模拟敌方无人机与直升机，为步兵与坦克开路。

金正恩大赞坦克自卫能力

报道指，该坦克具备先进的机动性、火力及防御系统，包括防御导弹与无人机的能力。

朝中社引述金正恩说：「我们在坦克制造产业现代化方面取得了巨大成功和进展，我相信世界上没有任何装甲武器能像这辆坦克一样具备强大自卫能力。」