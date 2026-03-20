伊朗局势｜为何未与盟友协调行动？特朗普调侃高市早苗：要像珍珠港事件出其不意

美国与以色列对伊朗的军事行动事前未知会国际盟友，美国总统特朗普周四（19日）在白宫会见日本首相高市早苗期间，被记者问及为何事先未将战争计划告知盟友。特朗普随即提及1941年日本偷袭珍珠港事件，直言军事行动就是要「出其不意」，更笑称日本比美国更懂得此道。

特朗普：日本最懂突袭 「你们也没告诉我珍珠港事件」

在椭圆形办公室的会晤中，面对关于情报共享的质疑，特朗普表现得不以为然。他表示：「我们想要出其不意。还有谁比日本更懂得如何出其护意呢？」他随即话锋一转，调侃身旁的高市早苗：「为甚么你们当初没有告诉我珍珠港事件？我认为你们（日本）比我们更相信出其不意。」

这番言论令现场气氛一度微妙。1941年12月7日，日本海军偷袭夏威夷珍珠港基地，造成美军2,402人死亡，成为美国全面参战的转捩点，并最终导致轴心国战败。珍珠港事件发生后，时任美国总统罗斯福发表了《国耻演说》，称12月7日是美国「活在耻辱的一天」——后来该日成为美国纪念日。

赞扬日本「挺身而出」 与北约态度迥异

尽管言辞尖锐，但特朗普对日本近期的表态给予高度评价。他指，日本与欧洲主要国家已发表联合声明，承诺稳定能源市场，并准备参与「适当努力」以确保霍尔木兹海峡航行安全。

特朗普对比了亚太盟友与北约的表现，称赞日本：「我们与日本建立了良好的关系。根据这两天的声明，他们确实正在挺身而出，这与北约截然不同。」虽然他重申美国拥有世界最强大的军力，本质上「不需要任何国家的任何东西」，但他认为盟友在关键时刻展现立场是合适的做法。

另外，美国和日本两国周四发布了有关关键矿产和稀土供应链开发的行动计划，初期将重点放在对部分矿产设定价格下限上。声明称，两国将讨论协调贸易政策，例如边境调整价格下限机制，「首先针对特定关键矿产」。但未明确哪些矿产将首先被纳入价格下限的考量范围。

声明又指，双方将就价格下限及其他贸易条款如何纳入涉及其他国家的关键矿产多边供应协议进行磋商。双方还将致力于在各自国家及其他地区遴选符合国际公认负责任商业实践的关键矿产开采、加工和制造项目，并为这些项目提供优先融资和政策支持。