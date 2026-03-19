伊朗局势｜卡塔尔：17%液化天然气产能瘫痪 修复或需3至5年

伊朗报复境内全球最大气田「南帕斯」（South Pars）遭美以联军重创，德黑兰向波斯湾多国能源设施发动大规模袭击。其中卡塔尔能源枢纽拉斯拉凡工业城（Ras Laffan Industrial Complex）受损严重，卡塔尔能源公司行政总裁萨阿德·卡比（Saad al-Kaabi）表示，伊朗的攻击破坏了该公司17%的液化天然气（LNG）出口生产设施，修复工作需要3到5年时间。

卡塔尔拉斯拉凡工业城，摄于2009年。 美联社

卡比告诉路透社：「我做梦都没想到卡塔尔——乃至整个地区——会遭受这样的袭击，尤其是在斋戒月期间，来自一个兄弟般的穆斯林国家，以这种方式袭击我们。」

「不可抗力」影响多国供应

卡比表示，由于这次袭击造成的损失，国有企业卡塔尔能源公司可能不得不宣布对运往意大利、比利时、韩国和中国的液化天然气长期供应合约适用「不可抗力条款」无法履行。

基建成本260亿美元

卡比表示，受损的基础建设成本约260亿美元（约2040亿港元）。

美国总统特朗普声称美国对以色列袭击伊朗油气设施毫不知情，但警告如果卡塔尔的液化天然气设施再受伊朗袭击，美国将彻底炸毁伊朗相关气田。