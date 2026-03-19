伊朗局势．有片｜以军空袭贝鲁特至少10死 10层高大楼中弹瞬间垂直崩塌

随着美以对伊朗开战进入第19日，北方的黎巴嫩战线亦陷入全面升级。根据黎巴嫩卫生部周三（18日）最新数据，自3月2日战事爆发以来，以色列对黎国全境的袭击已造成至少912人死亡，逾2,200人受伤。以军周三上午更加强空袭贝鲁特市中心，造成至少10人死亡，一栋10层高建筑在众目睽睽下瞬间倒塌化为灰烬。

贝鲁特大楼遭精准摧毁 救援人员废墟中搜救

路透社等报道，以色列与黎巴嫩真主党交战进入第3周，贝鲁特从周二夜间至周三清晨接续遭到空袭，炮火照亮真主党控制的贝鲁特南郊夜空。

就在周三上午，贝鲁特市中心靠近政府总部的一栋高层建筑成为打击目标。网上流传的影片显示，大楼底部先发生剧烈爆炸，闪出强烈火光，随后整栋建筑瞬间垂直崩塌，消失在漫天烟尘中。以色列军方在袭击前约一个半小时，曾以阿拉伯语发布地图警告，称该建筑被真主党使用，要求居民撤离。

空袭过后，贝鲁特市中心满目疮痍，救护车及搜救小队争分夺秒在扭曲的金属和瓦砾堆中挖掘，试图救出可能被困的生还者，现场多处起火，烟雾蔽天。

以军增派地面部队 深入黎南7至9公里

报道指，以色列正加速扩大地面战。以军周二宣布，第36师已正式加入在黎巴嫩南部的军事行动。自本周一（16日）发起新一轮地面攻势以来，以军部队据报已深入黎巴嫩境内约7至9公里。

以色列国防部长加兰特强调，行动旨在摧毁真主党在边境村庄的「恐怖基础设施」，以确保以色列北部居民能安全返回家园。他形容目前的行动与早前在加沙地带的军事逻辑一致，即透过建立「安全缓冲区」来消除直接威胁。

真主党周二晚表示，已向以色列发射大量火箭，并运用无人机以及发炮进行攻击，这是战争爆发以来最猛烈的其中一波攻击。

停火协议失效 真主党为报复哈梅内伊开战

尽管美、以、黎三方曾于2024年11月签署停火协议，但地区局势在今年2月底急转直下。随着伊朗最高领袖哈梅内伊在德黑兰遇刺，真主党于3月2日重启对以色列军事目标的袭击，作为报复并声援伊朗。

以色列随即对黎巴嫩发动自2006年以来最大规模的军事打击。联合国数据显示，目前黎巴嫩已有超过100万人流离失所，占全国人口近两成。虽然黎巴嫩政府多次呼吁真主党停止动武，但目前战火仍未见平息迹象。