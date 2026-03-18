英国肯特郡爆脑膜炎群组酿2死　相关个案增至20宗

英国英格兰东南部肯特郡（Kent）爆发严重的脑膜炎群组感染，疫情正持续扩大。英国卫生安全局（UKHSA）表示，目前相关个案已增至20宗，当局形容这次以大学为中心的疫情爆发属「前所未见」。

法新社报道，这场脑膜炎风暴至今已造成2人病逝，死者分别为一名21岁的大学生及一名18岁的中学生。英国公卫部门的防疫焦点，目前集中在拥有约1.8万名学生的肯特大学（University of Kent）。有报道指出，是次群组感染与坎特伯雷市（Canterbury）内的一间夜店有密切关连。

英格兰东南部肯特郡爆发严重的脑膜炎群组感染。（法新社）

接吻及共用电子烟易传播

英国卫生大臣斯特里廷（Wes Streeting）在国会上警告，疫情正处于迅速扩散的状态。他强调，脑膜炎主要透过密切接触传播，当中包括长时间接吻，或是与他人共用电子烟及饮品等高风险行为。

英国卫生安全局声明指出，截至本月17日下午，已有9宗个案经实验室确诊，另有11宗疑似个案仍在调查。在确诊病例中，有6宗属于较罕见且致死率极高的「B型脑膜炎双球菌」感染。脑膜炎是一种可致命的疾病，主要影响包覆脑部与脊髓的保护膜，常见于幼童及年轻人。

此外，当局亦正调查另一宗涉及一名女婴感染B型脑膜炎双球菌的个案。该名女婴目前正在邻近的福克斯通（Folkestone）留院接受治疗，惟初步调查显示，这宗病例似乎与上述的大学群组感染无关。