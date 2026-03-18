Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英国肯特郡爆脑膜炎群组酿2死　相关个案增至20宗

即时国际
更新时间：22:00 2026-03-18 HKT
发布时间：22:00 2026-03-18 HKT

英国英格兰东南部肯特郡（Kent）爆发严重的脑膜炎群组感染，疫情正持续扩大。英国卫生安全局（UKHSA）表示，目前相关个案已增至20宗，当局形容这次以大学为中心的疫情爆发属「前所未见」。

法新社报道，这场脑膜炎风暴至今已造成2人病逝，死者分别为一名21岁的大学生及一名18岁的中学生。英国公卫部门的防疫焦点，目前集中在拥有约1.8万名学生的肯特大学（University of Kent）。有报道指出，是次群组感染与坎特伯雷市（Canterbury）内的一间夜店有密切关连。

英格兰东南部肯特郡爆发严重的脑膜炎群组感染。（法新社）
英格兰东南部肯特郡爆发严重的脑膜炎群组感染。（法新社）

接吻及共用电子烟易传播

英国卫生大臣斯特里廷（Wes Streeting）在国会上警告，疫情正处于迅速扩散的状态。他强调，脑膜炎主要透过密切接触传播，当中包括长时间接吻，或是与他人共用电子烟及饮品等高风险行为。

英国卫生安全局声明指出，截至本月17日下午，已有9宗个案经实验室确诊，另有11宗疑似个案仍在调查。在确诊病例中，有6宗属于较罕见且致死率极高的「B型脑膜炎双球菌」感染。脑膜炎是一种可致命的疾病，主要影响包覆脑部与脊髓的保护膜，常见于幼童及年轻人。

此外，当局亦正调查另一宗涉及一名女婴感染B型脑膜炎双球菌的个案。该名女婴目前正在邻近的福克斯通（Folkestone）留院接受治疗，惟初步调查显示，这宗病例似乎与上述的大学群组感染无关。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
01:25
租置计划重推︱房委会今年详细调研 仍有近3万公屋单位未卖出 即睇39条屋邨出售百分比
社会
10小时前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
00:41
综援、长生津、生果金等加2.2% 3.19起以现行付款方式陆续发放 追溯至2.1起生效
社会
6小时前
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
八达通大派$400增值额！简单2步登记即赚$100 消费满额再赚$300（即睇领取教学）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
正义女神丨陈炜火辣床战逐格睇 性感内衣上阵丰满身材一览无遗 「激战」对手身份曝光
影视圈
7小时前
男友屋企过夜被阿妈闹Cheap 港女呻苦掀两代价值观大战 后续神展开：男友1举动获赞｜Juicy叮
男友屋企过夜被阿妈闹Cheap 港女呻苦掀两代价值观大战 后续神展开：男友1举动获赞｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
中电节能家电更换计划｜3类人可获$2,700资助换电器！长生津长者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来
影视圈
6小时前
北角长者饭堂推$19早餐放题！粥粉面/咖啡奶茶/肠仔煎蛋10几款任饮任食 店员：唔明老板点解卖咁平
北角长者饭堂推$19早餐放题！粥粉面/咖啡奶茶/肠仔煎蛋10几款任饮任食 店员：唔明老板点解卖咁平
饮食
7小时前
「TVB新一代Job后」超性感吸金 弯腰鞠躬尽骚丰满上围 打扮进取誓觅「第二春」
「TVB新一代Job后」超性感吸金 弯腰鞠躬尽骚丰满上围 打扮进取誓觅「第二春」
影视圈
8小时前