被美国Meta收购 纽时：中方或限制Manus高层出境

美国《纽约时报》18日报道，中国政府已针对美国科网巨头Meta以20亿美元收购中国人工智能公司Manus一案采取行动，可能对Manus高层采取限制出境等措施，显示中方正加强防范AI人才与关键技术外流。

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Manus由中国工程师所创办，去年初曾因为推出号称全球首款通用AI智能体，可执行写PPT、找房、股票分析等任务而走红。去年7月，公司大举裁员并将总部迁至新加坡，去年12月传出被Meta收购，遭中国网民炮轰「叛逃」。

《纽约时报》中文网18日引述知情人士报道，中国国家发改委上周召集Meta与Manus高层开会，对该笔收购交易表达关切。知情人士称，中国官方会采取甚么措施仍然不明，但可能包括限制Manus高层出境前往新加坡。

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报道引述Meta发言人史东（Andy Stone）表示，这笔交易「完全符合适用法律」，并强调「Manus这支优秀的团队现已深度整合进Meta」，还称「我们预计调查将得到妥善解决」。

今年1月，英国《金融时报》曾报道，中国正审查Meta同Manus的交易案，检视是否涉及技术管制违规。