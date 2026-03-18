英连锁酒店现保安漏洞 29岁男靠一招骗取房卡 夜潜性侵女住客

英国连锁酒店巨头Travelodge近日爆出严重保安事故，一名男子透过欺骗职员成功领取他人房卡，潜入房间性侵一名正在熟睡的女子。事件引发社会各界对酒店保安的强烈质疑，Travelodge行政总裁日前正式向受害人致歉，并宣布即时收紧房卡领取政策。

骗取房卡潜入房间 女子熟睡中惊醒遇袭

案发于2022年12月，29岁男子史密斯（Kyran Smith）与受害人参加同场派对后，各自返回位于伯克郡（Berkshire）美登赫（Maidenhead）的Travelodge分店。凌晨2时许，史密斯前往柜台，向职员谎称自己是受害人的伴侣，透过欺诈手段成功骗过职员，取得受害人的房卡。

受害人当时正在房内熟睡，惊醒后发现史密斯正在床上对其进行性侵，随即大声喝斥。史密斯事后竟冷静地将房卡交还柜台，才返回自己的房间。史密斯于今年1月被裁定意图性侵而侵入住宅及性侵罪成，判囚7年半。

退款30镑被指侮辱 CEO承认处理失当

受害人早前向传媒披露，酒店最初对事件态度冷淡，仅提出退款30英镑（约300港元）作为补偿，令她感到备受侮辱。

Travelodge行政总裁博伊德尔（Jo Boydell）事后发表声明，对受害人所经历的痛苦深表歉意，并承认公司最初的处理方式极不恰当。她表示已亲自向受害人道歉，并希望能与其会面，听取对改善保安措施的建议。

为了堵塞保安漏洞，Travelodge宣布已在全球分店实施新的房卡发放政策，包括职员在发放额外或补发房卡前，必须获得该房间登记住客的「明确许可」；公司已为1.2万名前线员工提供针对性培训，确保严格执行安全审核程序； 以及委托第三方机构对集团整体的房间保安措施进行全面审查。

博伊德尔周一与英国内政部负责女性安全事务的官员及多名国会议员会面，交代改善措施。她强调，住客的人身安全是酒店的首要任务，必须确保同类悲剧不再发生。