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英国肯特郡爆脑膜炎疫情 2学生死亡 当局为大学宿生提供疫苗

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更新时间：03:25 2026-03-18 HKT
发布时间：03:25 2026-03-18 HKT

英国肯特郡爆发「前所未有」的脑膜炎疫情，两名学生染病死亡，卫生大臣施卓添（Wes Streeting）周二警告，全国目前共报告15宗确诊病例，疫情与坎特伯雷（Canterbury）一家夜店有关。

每10例有一人死亡

施卓添向国会表示，疫情至今「迅速发展」，目前确诊病例已增至15宗，包括一名21岁大学生及一名18岁中学生死亡，另有13人住院治疗。

英国卫生安全局（UKHSA）指出，四宗病例为B型脑膜炎（Meningitis B），这种细菌型脑膜炎较病毒型罕见且致死率更高，约每十例就有一人死亡。脑膜炎主要感染包裹脑部和脊髓的保护膜，最常见于幼童、青少年和年轻成人。施卓添提醒，疾病可透过密切接触传播，包括「长时间接吻或共用电子烟、饮品」。

多名学生戴上口罩，等待接种疫苗。路透社
多名学生戴上口罩，等待接种疫苗。路透社

目前公共卫生防疫重点集中在肯特大学（University of Kent），该校约有18,000名学生，其中部分确诊患者住院。大学周二设立诊所为学生提供抗生素，并启动宿舍学生疫苗接种计划，以降低疫情扩散风险。随著私人疫苗供应紧张，政府亦将评估是否扩大接种范围至其他高风险学生群体，保障更多学生健康。

英国卫生安全局呼吁，曾于3月5日至7日期间到过坎特伯雷夜店的人士，应接受预防性抗生素治疗。该夜店在社交媒体表示，一名员工正接受脑膜炎治疗，店铺已预防性关闭。

施卓添提到，法国当局周六通报一宗病例，患者曾就读肯特大学，但未提供更多细节。英国卫生安全局副局长表示，已「紧急行动」追踪密切接触者，否认疫情通报存在延误。

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