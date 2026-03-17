印度28岁男镜头前示范手枪上弹　突朝心口自轰当场毙命

印度德里日前发生一宗骇人意外，一名28岁男子在亲友镜头前，示范如何替手枪装填弹匣，期间疑误判枪枝状态，竟突然将枪口指向自己左胸并扣动扳机，当场中枪倒地，送院前已失去生命迹象。

据当地传媒报道，死者帕万（Pawan Kumar）事发时正由堂哥希曼舒（Himanshu）持手机拍摄。流出片段显示，帕万先将弹匣插入手枪，再拉动滑套上膛。期间掌镜堂哥已两度开口警告「不要开枪」，惟始终未能阻止悲剧。

片段所见，帕万其后将手枪抵住左胸，疑似以为枪枝仍处于安全状态。他短暂望向镜头后突然扣下扳机，枪声一响即当场倒下，镜头后亦随即传出拍摄者的惊叫声。

死者帕万（Pawan Kumar）。（X）

涉过失致死立案

警方接获医院通报后介入调查，到场时发现死者左胸有明显枪伤，已无生命迹象。初步调查指，涉事手枪属于堂哥所有，为最近才合法取得授权的枪械。警方已检走手枪及10发子弹，并循非法使用枪械及过失致死等方向展开调查。