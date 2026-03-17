《纽约邮报》：美情报称伊朗新领袖疑为同性恋　特朗普听闻后大笑

美国媒体报道，美国情报圈近日流传，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）可能为同性恋，且其父、已故最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）生前曾因此对其继承资格抱有疑虑。美国总统特朗普在听取情报简报后，感到惊讶并当场大笑。

《纽约邮报》报道，相关情报由2名情报官员及一名白宫相关人士向该媒体披露。3名消息人士均表示，美国情报机构认为此一说法具有可信度，并非意图破坏穆杰塔巴统治的假情报。一名知情人士透露，特朗普听闻后「忍不住笑出声」，在场其他人也觉得「非常好笑」，一名资深情报官员更「连续数天都在笑这件事」。

在情报细节方面，2名消息人士指出，相关情报显示，穆杰塔巴与其童年家庭教师存在长期性关系；第3名消息人士则称对象为一名曾在哈梅内伊家族任职的人员。一名消息人士强调，此情报「来自政府最高机密等级的消息来源之一」，并指「此事被提升至最高层级，本身就说明外界对此具有一定信心」。

报道又指，穆杰塔巴的性取向疑云，至少自2024年5月前总统易卜拉欣·莱希（Ebrahim Raisi）直升机坠机事故后，便已在伊朗内部流传。一名消息人士说明，「他父亲和其他人怀疑他是同性恋，这件事被散布出去，是为阻止他接班」。

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特朗普在听取情报简报后，对消息感到惊讶并当场大笑。（美联社）

美国情报圈近日流传，穆杰塔巴可能为同性恋。（美联社）

外交电报揭穆杰塔巴就医细节

美国国务院一份2008年的机密外交电报，后经维基解密公开，其中记载穆杰塔巴曾因性功能障碍，赴英国伦敦威灵顿医院及克伦威尔医院就诊，并在第4次就诊后其妻成功怀孕。此外，报导引述《CBS》新闻一则报道指出，已故最高领袖倾向选择不同继承人，部分原因涉及穆杰塔巴「个人生活」中未经说明的「问题」。

伊朗法律明文规定同性性行为属违法行为，鸡奸罪更可判处死刑，部分同性恋者曾遭公开吊死示众。前总统马哈茂德·艾哈迈迪内贾德（Mahmoud Ahmadinejad）2007年曾公开声称，「伊朗没有同性恋」。

穆杰塔巴于3月8日接任最高领袖一职，据报在2月28日的空袭中受伤。白宫对此报道未予置评。