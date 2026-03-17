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美军福特号航母罕见大火烧足30小时　逾600水兵无床瞓被迫睡地板

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更新时间：20:40 2026-03-17 HKT
发布时间：20:40 2026-03-17 HKT

美国海军核动力航空母舰「福特号」（USS Gerald R. Ford）出现严重事故。《纽约时报》报道，该舰上周发生一场持续超过30小时的罕见大火，导致舰上逾600名水兵失去床位，被迫席地而睡或睡在桌面上。

烘衣机起火蔓延

报道引述多名官员及水兵指出，火警发生于本月12日，起火点为舰上主要洗衣房内的一部烘衣机通风口。火势其后迅速蔓延，舰上水兵最终花超过30个小时才将大火彻底扑灭。美军中央司令部（CENTCOM）证实，2名水兵受轻伤并已接受治疗；另有消息指数10名军人曾吸入浓烟，且大批水兵灾后无法洗衣。

载有约4,500名人员的福特号，去年10月24日奉战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）之命前往加勒比海，支援美国总统特朗普（Donald Trump）对委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）的施压行动。

随后，该舰又赶赴中东支援美以联手对伊朗的战争，目前战事已进入第3周。福特号已连续部署10个月，若延续至4月中旬，将打破「林肯号」于2020年创下、自越战以来最长的294天单次部署纪录。

相关新闻：最强航母︱美福特号全舰爆渠喷粪 4600士兵大战「黄金海」

「福特号」上周发生大火。（法新社）
「福特号」上周发生大火。（法新社）

部署期恐延至5月官兵濒极限

有消息指，舰上人员获告知部署期或将延长至今年5月，意味著他们将在海上度过整整1年，时间是一般航母部署的2倍。专家警告，超过半年的海上部署对船舰及船员皆是极大考验。虽然中央司令部强调火灾未损及推进系统，航母仍可正常运作，但五角大楼已意识到福特号的部署强度已濒临极限。

除火灾，福特号亦面临一连串维修问题。美国全国公共广播电台（NPR）曾报道，舰上650个马桶因尺寸太小及设计不良而经常故障。该舰原定今年初在维珍尼亚州的造船厂进行大型维护改装。据军方消息透露，目前「布殊号」航母（USS George H.W. Bush）正准备前往中东，极有可能接替福特号的任务。

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