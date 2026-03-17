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伊朗局势｜伊朗新领袖行花园逃过斩首　录音揭高层遭炸至血肉模糊

即时国际
更新时间：20:03 2026-03-17 HKT
发布时间：20:03 2026-03-17 HKT

一份最新外泄的机密录音揭露，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）在2月28日击毙其父的以色列空袭中，因刚好步出花园而与死神擦身而过。录音同时曝光空袭的血腥惨况，多名军政高层被炸至粉身碎骨。

穆杰塔巴仅伤脚

据报，哈梅内伊办公室礼宾主管霍塞尼（Mazaher Hosseini）于3月12日的一场内部会议录音近日外泄。他在会上透露，当以色列的「蓝麻雀」弹道导弹击中大楼前几分钟，穆杰塔巴刚好步出庭院，因此幸免于难且仅腿部受轻伤。然而，留在楼内的妻子则不幸当场被炸死。

录音进一步披露以军至少发射3枚导弹，空袭现场细节极度血腥。其中一枚导弹将哈梅内伊女婿米斯巴（Misbah al-Huda Bagheri Kani）的头颅当场劈成两半。伊朗军事首长希拉齐（Mohammad Shirazi）更被炸得粉身碎骨，救援人员最终只寻获「几公斤的血肉」来确认其身分。

相关新闻：伊朗局势｜美防长质疑穆杰塔巴声明无声无片 「可能已毁容」

穆杰塔巴在2月28日以色列的空袭中，与死神擦身而过。（美联社）
穆杰塔巴在2月28日以色列的空袭中，与死神擦身而过。（美联社）
穆杰塔巴在2月28日以色列的空袭中，与死神擦身而过。（美联社）
穆杰塔巴在2月28日以色列的空袭中，与死神擦身而过。（美联社）

伤势引发揣测

自袭击发生以来，穆杰塔巴一直未有公开露面，外界对其真实伤势众说纷纭。美国总统特朗普周一向传媒表示，有传言指穆杰塔巴可能已严重毁容、失去一条腿，甚至有人猜测他已经身亡。特朗普直言，各方至今仍未见过他的踪影，情况极不寻常。

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