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伊朗局势｜以军称炸死伊朗国安首长拉里贾尼　防长誓言持续「斩首」

即时国际
更新时间：18:05 2026-03-17 HKT
发布时间：18:05 2026-03-17 HKT

以色列国防部长卡茨（Israel Katz）证实，以军在周一（16日）晚间的空袭行动中，成功击毙伊朗国家安全首长拉里贾尼（Ali Larijani）。卡茨表示，当局会将拉里贾尼的死讯知会美国总统特朗普（Donald Trump）。

据以色列安全部门官员透露，拉里贾尼是在伊朗首都德黑兰周边地区遭以军空袭丧生。卡茨在官方声明中表示，「总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）与我已下令以色列国防军（IDF），继续追击伊朗这个恐怖及压迫政权的领导层。我们必须一次又一次地『切断八爪鱼的头』，以防止它重新生长。」

不过，针对以色列单方面宣布的「死讯」，伊朗官方媒体却于周二（17日）作出反击，声称当局很快就会对外发布一段来自拉里贾尼的最新讯息。

以色列证实成功击毙伊朗国家安全首长拉里贾尼。（法新社）
以色列证实成功击毙伊朗国家安全首长拉里贾尼。（法新社）

综合伊朗、阿拉伯及欧洲多国官员的说法，拉里贾尼一直是主导伊朗对美国及以色列空袭采取激进军事回应的核心人物。美国政府早前亦指出，拉里贾尼在今年1月残酷镇压并杀害反政府示威者的行动中扮演了关键角色，他本人亦因此遭到美方实施制裁。

 

 

 

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