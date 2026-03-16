习特会︱白宫认或推迟会面 贝森特：并非中美存冲突

路透社报道，正在巴黎同中方高层会谈的美国财政部长贝森特16日表示，会谈非常顺利，双方关系稳定，又说两国讨论了新的关税制度，「我们不想脱钩，但正在进行策略调整。」



而白宫发言人利维特16日在接受霍士采访时表示，美国总统特朗普与中国国家主席习近平的会晤不会受到影响，但可能推迟。

对于特朗普称可能推迟访华，贝森特表示，特朗普与习近平的会晤能否如期举行仍有待观察，但任何变动都将是由于伊朗战争期间的行程问题，市场不应认为任何改期是由于美中之间存在任何冲突。

对于伊朗局势，贝森特称，美国对于包括中国等部分船只通过霍尔木兹海峡「没有异议」。

一连两日的中美高层经贸磋商15日起连续两天在巴黎举行，由国务院副总理何立峰及美财长贝森特牵头，除了讨论关税等议题外，也为「习特会」铺路。