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AI生成疑云︱「六指」片疯传遭传遇刺 内塔尼亚胡晒手掌辟谣

即时国际
更新时间：20:16 2026-03-16 HKT
发布时间：20:16 2026-03-16 HKT

以色列当局日前发布一段总理内塔尼亚胡演说的影片，网民发现片中人做手势时，一度看起来像有6根手指。由于「多指」是AI生成影像常见错误之一，引发该演说影片是伪造的质疑，甚至进一步猜测他是否已遇刺。内塔尼亚胡15日在X平台发布一段影片作回应，内容是他到咖啡店买咖啡，期间特地分别向镜头展示左手及右手，表示自己「还活得好好的」。

截出影片质疑「AI 内塔尼亚胡」有6只手指的短片在X流传，其中一段有多达8百万人次观看。然而，翻查以色列政府官方youtube，画面中的内塔尼亚胡左右手均只有5只手指。所谓的「第6根手指」，其实是手掌边缘在特定光影角度下形成的视觉错觉。

另据《新闻周刊》查证，一位以色列高级政府官员表示，周日曾与内塔尼亚胡进行面对面的简报。

官员证实周日曾面对面简报

内塔尼亚胡15日在X平台发文写道：「他们说我怎么了？」他发布自己去买咖啡的影片，故意对镜头分别展示两手，叫观众自己数数看：「你能告诉我吗？」

他在影片中表示：「我们正在做一些事情，现在还不能对外说明，但我们确实在行动。我们正在非常强力地打击伊朗，今天也是如此；在黎巴嫩，我们也在持续行动。」

他最后开玩笑说：「谢谢你的咖啡，非常好喝。我不知道它有多少热量，看起来对我来说很危险。」

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