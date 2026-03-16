奥斯卡 | 采最高规格保安 部署2000重兵 出动装甲车及狙击手

第98届奥斯卡颁奖典礼于美西时间周日（15日）盛大登场，在璀璨红毯背后，却受到美以与伊朗开战阴霾笼罩，令颁奖典礼采取近年最高规格保安。荷里活杜比剧院（Dolby Theatre）周边进入全城封锁状态，有超过2000名重兵驻守，加上反恐装甲车、狙击手全数出动，严防伊朗报复性袭击。

设Z字型路障 金属探测门及警犬嗅闻

为确保这场全球瞩目的盛会安全无虞，今年奥斯卡会场周边1英里范围内设置了大量水泥路障，即使是持有证件的记者，也必须先将车辆停放在指定的歇业电影院，再转搭专属接驳车前往荷里活大道。

今年奥斯卡奥斯卡采最高规格保安。路透社

奥斯卡现场增派嗅觉灵敏的警犬严密嗅闻。路透社

由于美方高度戒备可能的车辆冲撞事件，外来车辆完全无法直线驶入核心区域，必须以Z字型折返方式穿过层层路障。进入会场前，所有人员都必须通过手提行李检查、两道金属探测门，现场更增派多只嗅觉灵敏的警犬严密嗅闻，确保没有任何危险爆炸品进入杜比剧院。

防伊朗无人机突袭 2000警力驻守

《纽约时报》指出，今次保安规格升级，主因在于联邦调查局（FBI）与反恐小组日前发出的安全警示。报告指出，伊朗可能利用美国外海的不明船只发射无人机攻击加州，虽然州政府官员强调目前并无具体的立即威胁，但执法部门仍不敢掉以轻心。

现场保安兵力超过2000人，包含约1000名警察与1000名私人保安。洛杉矶警局更出动特勤队（SWAT）、爆炸品处理小组与空中直升机。在杜比剧院周围的制高点，甚至可以看见狙击手全程监控红地毯动态，严阵以待。