Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奥斯卡 | 采最高规格保安 部署2000重兵 出动装甲车及狙击手

即时国际
更新时间：14:02 2026-03-16 HKT
发布时间：14:02 2026-03-16 HKT

第98届奥斯卡颁奖典礼于美西时间周日（15日）盛大登场，在璀璨红毯背后，却受到美以与伊朗开战阴霾笼罩，令颁奖典礼采取近年最高规格保安。荷里活杜比剧院（Dolby Theatre）周边进入全城封锁状态，有超过2000名重兵驻守，加上反恐装甲车、狙击手全数出动，严防伊朗报复性袭击。

设Z字型路障 金属探测门及警犬嗅闻

为确保这场全球瞩目的盛会安全无虞，今年奥斯卡会场周边1英里范围内设置了大量水泥路障，即使是持有证件的记者，也必须先将车辆停放在指定的歇业电影院，再转搭专属接驳车前往荷里活大道。

今年奥斯卡奥斯卡采最高规格保安。路透社
今年奥斯卡奥斯卡采最高规格保安。路透社
奥斯卡现场增派嗅觉灵敏的警犬严密嗅闻。路透社
奥斯卡现场增派嗅觉灵敏的警犬严密嗅闻。路透社

由于美方高度戒备可能的车辆冲撞事件，外来车辆完全无法直线驶入核心区域，必须以Z字型折返方式穿过层层路障。进入会场前，所有人员都必须通过手提行李检查、两道金属探测门，现场更增派多只嗅觉灵敏的警犬严密嗅闻，确保没有任何危险爆炸品进入杜比剧院。

防伊朗无人机突袭 2000警力驻守

《纽约时报》指出，今次保安规格升级，主因在于联邦调查局（FBI）与反恐小组日前发出的安全警示。报告指出，伊朗可能利用美国外海的不明船只发射无人机攻击加州，虽然州政府官员强调目前并无具体的立即威胁，但执法部门仍不敢掉以轻心。

现场保安兵力超过2000人，包含约1000名警察与1000名私人保安。洛杉矶警局更出动特勤队（SWAT）、爆炸品处理小组与空中直升机。在杜比剧院周围的制高点，甚至可以看见狙击手全程监控红地毯动态，严阵以待。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
22小时前
九龙湾私家车失控铲行人路 至少9人受伤
00:30
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
12分钟前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
5小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
21小时前
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
5小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
7小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
大国外交
7小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
5小时前