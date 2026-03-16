Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度医院大火至少10死 11员工救人烧伤

即时国际
更新时间：12:44 2026-03-16 HKT
发布时间：12:44 2026-03-16 HKT

印度东部奥里萨邦一家公立医院的创伤中心周一凌晨发生大火，造成至少10人死亡，另有11名员工救人时烧伤，当中5人重伤。

火警在位于该邦库塔克区的SCB医学院附属医院一楼的深切治疗部病房内发生。据称，11名伤者中有5人伤势危急，大多数罹难者都是这家医院深切治疗部病房的病人。

疑电线短路引发

初步报告称，火警原因是电路短路引致。

首席部长马吉在视察医院后证实，很可能是由于电线短路引发火警。

莫迪致慰问 提供1.7万赔偿

事发时，至少有23名患者在深切治疗部接受治疗，其中10人在被转移到远离火灾的安全区域时死亡。

马吉说：「医护人员和保安人员冒著生命危险营救病人；在此过程中，他们也受了伤，目前也正在接受治疗。」

总理莫迪在社交媒体上称此事件「极为痛苦」，并向受害者家属致以慰问。他同时宣布向受影响家庭提供2160美元（近1.7万港元）的赔偿金。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
保时捷︱山东家属爆窗攞AED救人 车主霸气一句网民赞器量大
即时中国
22小时前
九龙湾私家车失控铲行人路 至少9人受伤
00:30
九龙湾私家车铲行人路酿9伤 女乘客抛出车外昏迷 75岁男司机涉危驾被捕
突发
12分钟前
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
韩国旅客食茶记睇中奶茶杯？老板坚称不卖后1招霸气回应 数万网民激赞：输出香港文化
饮食
2026-03-15 15:31 HKT
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
01:23
消委会枕头︱13款枕头测试 3款记忆棉枕获最高总评4.5星 $499国产货媲美$1428丹麦货
社会
5小时前
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
小学作文唔畀写「雪糕」？老师圈错改「冰淇淋」港妈大控诉：香港只有雪糕车 掀网民总动员考证｜Juicy叮
时事热话
2026-03-15 12:59 HKT
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
中菜馆点心半价抢客！坚持新鲜现做「非预制」网民热议：要多啲支持帮衬
饮食
21小时前
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
跌八达通惨遭盗用 两日狂嘟9次汽水机 网民凭一交易锁定贼人消费地点兼身份｜Juicy叮
时事热话
5小时前
氢能周五月登场 署长：香港要做「示范基地」连通内地与国际 推安全监管、绿氢认证与产业落地
社会资讯
7小时前
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
01:22
伊朗局势 | 特朗普：或推迟与习近平峰会 警告北约盟国要协助打通霍峡
大国外交
7小时前
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
50岁港姐艳星北上揾食沦洗碗工？抹枱收厨余垃圾极勤快  曾陷裸照风波诞子后有抑郁症
影视圈
5小时前