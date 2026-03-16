印度医院大火至少10死 11员工救人烧伤

印度东部奥里萨邦一家公立医院的创伤中心周一凌晨发生大火，造成至少10人死亡，另有11名员工救人时烧伤，当中5人重伤。

火警在位于该邦库塔克区的SCB医学院附属医院一楼的深切治疗部病房内发生。据称，11名伤者中有5人伤势危急，大多数罹难者都是这家医院深切治疗部病房的病人。

疑电线短路引发

初步报告称，火警原因是电路短路引致。

首席部长马吉在视察医院后证实，很可能是由于电线短路引发火警。

莫迪致慰问 提供1.7万赔偿

事发时，至少有23名患者在深切治疗部接受治疗，其中10人在被转移到远离火灾的安全区域时死亡。

马吉说：「医护人员和保安人员冒著生命危险营救病人；在此过程中，他们也受了伤，目前也正在接受治疗。」

总理莫迪在社交媒体上称此事件「极为痛苦」，并向受害者家属致以慰问。他同时宣布向受影响家庭提供2160美元（近1.7万港元）的赔偿金。