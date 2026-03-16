中东战事 | 肥料断供威胁粮食生产 势增今年饥饿人口

随著中东战争引发霍尔木兹海峡运输中断，在全球关注石油短缺的同时，肥料供应亦受到冲击，威胁各大洲的粮食生产。这场战事正接近引发规模比2022年俄乌战争更严重的全球粮食危机，势令今年全球的饥饿人口增加。

英国《金融时报》报道，伊朗攻击邻国，已使卡塔尔能源公司停产液化天然气（LNG），冲击亚洲国家的天然气供应，并迫使南亚的肥料生产商减产。

中东是全球肥料和能源供应链中心

印度已下令肥料厂将天然气消耗量减至正常水准的70%、巴基斯坦和孟加拉的肥料厂已停止生产。知情人士说，巴基斯坦的肥料生产大厂Agritech Limited已停止尿素生产。

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农民现面临几个选择：承担更高的化肥价格、减少或放弃使用化肥、改种其他农作物。法新社

氮肥开始短缺，稻米等主要粮食的收成将减少。路透社

随著中东战争引发霍尔木兹海峡运输中断，肥料供应受到冲击。路透社

此外，世界上使用最广泛的氮肥尿素在中东的生产作业，也因伊朗的攻击而停摆。卡塔尔肥料公司QAFCO上周已关闭年产能560万公吨的尿素工厂。

中东是全球肥料和能源供应链中心，英国商品顾问业者CRU指出，全球约3分1尿素及45%硫磺（磷肥的关键原料）经由霍尔木兹海峡运输，但这条重要水道已实际关闭。自伊朗冲突爆发以来，尿素价格已上涨逾40%。

逾110万公吨肥料及原料滞留波斯湾

Kpler公司也指出，目前有超过110万公吨肥料及肥料原料（包括57万公吨尿素在内）滞留在波斯湾，有的正在装船、有的已经装船。

产业主管警告，氮肥在北半球播种季期间就已开始短缺，稻米等主要粮食的收成将减少。

美国肥料研究所（TFI）资深经济学家奈特表示，如果混乱持续，「情况将远比2022年更糟」、「冲突持续愈久，局势就愈严峻」。

情况将比2022年更糟

国际能源研究机构安迅思公司化肥分析师弗拉霍普洛斯说：「对农民来说，这场战争发生在最糟糕的时间。」

农民现在面临几个选择：承担更高的化肥价格、减少或放弃使用化肥、改种其他农作物。

德国基尔世界经济研究所贸易经济学家马尔科认为，受战事影响，食品供应短缺的风险确实存在，而且在撒哈拉以南非洲最为严重。该地区超过90%的化肥依赖进口，像玉米这类对氮肥需求很高的作物，尤其容易受到化肥短缺的影响。





