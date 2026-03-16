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伊朗局势 | 伊朗警告打击「福特号」航母后勤 穆杰塔巴：将向敌人索偿

即时国际
更新时间：10:01 2026-03-16 HKT
发布时间：10:01 2026-03-16 HKT

伊朗伊斯兰革命卫队发言人周日（15日）发表战报称，伊朗方面已摧毁美军4个萨德导弹防御系统，迄今击中18艘美国和以色列相关船只及油轮，并将200个关键战略目标列入打击计划。武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人则警告，为美国海军「福特号」航空母舰提供后勤和服务的相关设施将被列为打击目标。而最高领袖穆杰塔巴重申，伊朗无论如何都「将向敌人索取赔偿」。外长阿拉格齐强调，伊朗从未请求美国停火，甚至没有请求谈判，伊朗将继续自卫。

尚未动用许多导弹库存

革命卫队发言人称，针对美国和以色列目标，伊朗迄今发射大约700枚导弹和3600架无人机，且目前发射的导弹绝大部分生产于约10年前，去年6月以色列对伊朗挑起的「12日战争」后研发的许多更新型导弹，尚未使用。

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伊朗伊斯兰革命卫队指，尚未动用许多导弹库存。法新社
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伊朗伊斯兰革命卫队指，并将200个关键战略目标列入打击计划。路透社
伊朗伊斯兰革命卫队指，并将200个关键战略目标列入打击计划。路透社
伊朗伊斯兰革命卫队进行演习。路透社
伊朗伊斯兰革命卫队进行演习。路透社
穆杰塔巴表明，伊朗无论如何都「将向敌人索取赔偿」。法新社
穆杰塔巴表明，伊朗无论如何都「将向敌人索取赔偿」。法新社

武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人则警告，将针对「福特号」提供后勤和服务的相关设施发动袭击。「福特号」航母战斗群目前在红海参与美国和以色列对伊朗的大规模军事行动。

革命卫队：波斯湾国家已成美利益牺牲品

革命卫队海军司令坦格西里说，波斯湾国家已经成为美国利益的牺牲品。他同时表示，沙特塔努拉角炼油厂和谢巴油田遭遇的袭击与伊朗无关，伊朗将继续与沙特外交部保持联系。

而伊朗最高领袖穆杰塔巴在社交媒体「电报」的账号15日深夜发消息，重申伊朗无论如何都「将向敌人索取赔偿」；如果敌人拒绝赔偿，伊朗将没收相应价值的资产；如果无法没收，伊朗将摧毁同等价值的资产。

伊朗外长：从未请求美国停火 重返谈判桌意义有限

外长阿拉格齐周日接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问时强调，伊朗从未请求美国停火，甚至没有请求谈判，伊朗将继续自卫。他指出，是美国和以色列挑起这场战争，伊朗只是自卫，并指此前与美国谈判经历不佳，重返谈判桌意义有限。

就霍尔木兹海峡通航事宜，阿拉格齐披露，一些国家已同伊朗接触，希望本国船只能够安全通过霍尔木兹海峡。他说，伊朗愿意与这些国家谈判，最终决定将由伊朗军方作出。

马克龙吁恢复霍尔木兹海峡通行

总统佩泽希齐扬周日与法国总统马克龙时通电话，强调中东地区的不安全和不稳定源于以色列和美国的敌对行为。马克龙则呼吁恢复霍尔木兹海峡通行。

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