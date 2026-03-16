伊朗局势 | 杜拜国际机场附近受无人机袭击起火 巴格达机场亦遇袭酿5伤

阿联酋杜拜国际机场附近周一受到无人机袭击，事件导致机场附近一个燃料缸起火，幸而无人受伤。设有美国外交设施的伊拉克巴格达国际机场亦受到火箭袭击，造成5人受伤。

杜拜市政府证实，与无人机袭击有关的事件，引发杜拜国际机场附近发生火警．

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自中东战争爆发以来，杜拜多番受到袭击。法新社

巴格达的美国大使馆也成为攻击目标，上周六无人机袭击了该建筑物。美联社

美国驻伊拉克大使馆上周六受到无人机袭击。法新社

杜拜媒体办公室在X频道发布：「当局目前正在回应杜拜国际机场附近一宗无人机相关事件引发的火警，现已采取一切必要措施以确保所有人安全。

影响杜拜机场附近燃料缸

声明称，事件影响了机场附近的一个燃料缸。

与此同时，巴格达国际机场周日受到火箭攻击，造成5人受伤。

一名保安消息人士说，傍晚攻击后，午夜时分又受到新的火箭弹和无人机攻击，目标是机场。

伊拉克政府早前证实，有5枚火箭弹攻击巴格达国际机场及其周边地区，造成4名机场员工、安全人员及一名工程师受伤」。

火箭坠美外交设施附近

声明补充说，火箭弹击中机场，一座水质淡化厂及其他设施在拘留伊斯兰国（IS）嫌犯的监狱附近坠毁，还有美国外交设施旁的伊拉克空军基地。

消息人士说，数小时后，初步官方报告指出火箭坠落于美国外交设施所在的机场基地内。

自中东战争爆发以来，伊拉克已关闭其领空，并暂停全国各地的空中交通。

伊拉克美使馆及基地遇袭

德黑兰支持的武装组织声称对伊拉克美军基地及巴格达机场的每日无人机和火箭攻击负责。

伊拉克司法部警告，机场附近的攻击威胁到关押数千名最近从叙利亚转移的IS嫌犯所在的al-Karkh中央监狱的安全。

美国大使馆也成为攻击目标，上周六无人机袭击了该建筑物。