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伊朗局势｜以色列官员指以黎料短期内展开会谈　寻求持久停火

即时国际
更新时间：05:14 2026-03-16 HKT
发布时间：05:14 2026-03-16 HKT

路透社引述两名以色列官员指，以色列与黎巴嫩预计将于未来数日举行会谈，旨在促成持久停火并推动真主党解除武装，但具体时间及条件仍未敲定。

会谈日期仍未确定

报道指，黎巴嫩方面正筹组谈判代表团，但暂未确定会谈日期。三名黎巴嫩官员周六表示，黎巴嫩希望先确认以色列是否接受总统奥恩（Joseph Aoun）提出的首项条件，即全面停火，以便展开谈判。奥恩表示，黎巴嫩政府愿意与以色列直接谈判，以寻求结束战事。

以色列《国土报》早前率先报道有关会谈计划。一名黎巴嫩官员周日称，黎巴嫩尚未收到以色列就相关磋商发出的正式通知。

不过，黎巴嫩内部对真主党武装地位的争议亦持续升温。黎巴嫩政府本月禁止真主党进行军事活动，但该组织拒绝接受并继续作战，向以色列发射数百枚火箭

以色列的军事行动，至今已造成黎巴嫩逾800人死亡，超过80万人流离失所。路透社
以色列的军事行动，至今已造成黎巴嫩逾800人死亡，超过80万人流离失所。路透社

以色列官员表示，总理内塔尼亚胡的亲信、前战略事务部长德默尔（Ron Dermer）正主导谈判工作，法国亦参与相关倡议。以军电台报道，德默尔上周曾访问沙特阿拉伯，讨论在针对伊朗支持的黎巴嫩真主党军事行动结束后展开谈判。内塔尼亚胡办公室未有回应事件；外长萨尔（Gideon Saar）周日稍早则否认以黎正进行任何谈判。

一名以色列官员周五向路透社表示，即使对伊朗的攻势减弱，针对真主党的军事行动仍可能升级并持续。

黎巴嫩于3月2日被卷入中东战事，当时真主党向以色列开火，称是为报复伊朗最高领袖遭杀。以色列其后展开军事行动，至今已造成黎巴嫩逾800人死亡，超过80万人流离失所。

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