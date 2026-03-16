伊朗局势｜外长阿拉格齐称未要求停火及谈判 准备好长时间自卫
更新时间：01:55 2026-03-16 HKT
发布时间：01:55 2026-03-16 HKT
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美以与伊朗的冲突持续，伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）表示，德黑兰从未要求停火或与华盛顿展开谈判，并强调在与美国持续冲突之际，伊朗将继续采取自卫行动。
阿拉格齐接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）访问时指出：「我们从未要求停火，也从未要求谈判。我们已准备好在必要时长期自卫，并将继续这样做，直到特朗普意识到这是一场非法且不会取得胜利的战争。」
他批评美国政府在冲突中的行为，形容包括攻击船只等行动是「由特朗普总统和美国选择发动的一场战争」。
阿拉格齐同时否认伊朗正陷入「生存之战」的说法，称伊朗政府「稳定且足够强大」，能够在不进行谈判的情况下保护国民。
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