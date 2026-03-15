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游日注意︱JR东日本39年来首加价 新宿去品川车费加近25%

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更新时间：13:59 2026-03-15 HKT
发布时间：13:59 2026-03-15 HKT

经常到东京旅游的港人需要注意，日本铁路票价正式「加风」四起。东日本旅客铁道公司（JR东日本）已于昨日（14日）开始，实施票价调整，普通车票平均加幅达7.1%。据悉，这是JR东日本自1987年民营化以来，首次为了增加收入而进行全面加价。

据日本传媒报道，JR东日本此次普通票价平均上调7.8%，而打工仔常用的月票，加幅更达12%。使用Suica、Pasmo等预付卡的加幅相对较小，但东京市中心山手线的加幅则较为显著，普通票价平均上调达16.4%，例如由新宿前往品川的车费，便由210日圆大增至260日圆，增幅近25%。

至于新干线，由东京前往仙台的车票，亦已由11,410日圆上调至11,630日圆。

JR东日本表示，过去调整票价主要是受消费税上调影响，今次加价预计将增加约881亿日圆年收入，将用于设备维修及加装月台幕门等安全投资。然而，加价背后亦反映了因远程工作普及，导致乘客人数减少，铁路业务收入下降的趋势。

除JR东日本外，西武铁道及筑波快线亦已于同日加价，平均加幅约为10%。
 

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