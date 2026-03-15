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伊朗局势｜伊朗外长警告若能源设施遇袭必报复 美资能源设施或成目标

即时国际
更新时间：04:58 2026-03-15 HKT
发布时间：04:58 2026-03-15 HKT

美国伊朗冲突持续升温，伊朗外交部长阿拉格齐表示，若伊朗石油及能源基础设施成为攻击目标，德黑兰必定作出报复，并可能把矛头指向美国企业或有美资持股的能源设施。

伊朗伊斯兰共和国通讯社引述阿拉格齐接受美国MS Now新闻频道访问时称，伊朗武装部队早前已明确表明，一旦本国能源设施遭攻击，将把属于美国公司或涉及美资的能源设施列为回应目标。

阿拉格齐又指，美军13日晚使用「海马斯」（HIMARS）高机动性火箭炮系统袭击伊朗哈尔克岛及阿布穆萨岛，伊朗方面监测到火箭弹是从阿联酋两处地点发射，包括拉斯海玛及接近杜拜的地区，形容情况「完全不可接受」。

阿拉格齐指，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴没有问题。路透社
阿拉格齐指，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴没有问题。路透社

他表示，美军从人口密集地区发射火箭弹属「非常危险」，伊朗必定会作出回应，但会尽量避免波及居民区。

阿拉格齐表示，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴没有问题。此前，美国国防部长皮特·赫格塞斯周五声称，哈梅内伊受伤，可能毁容。

美国总统特朗普13日在社交平台表示，美军已猛烈轰炸伊朗石油出口枢纽哈尔克岛，但未有摧毁岛上的石油基础设施。他警告，若伊朗或其他国家干扰霍尔木兹海峡航运自由与安全，美方将「立即重新考虑」相关决定。

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