史上最狂接送｜德国15岁少年偷巴士 开130公里只为送女友上学

德国13日发生令人啼笑皆非的偷巴士事件，一名15岁少年在中部黑森邦邦府威斯巴登（Wiesbaden）偷巴士，驾驶约130公里到西南部的卡尔斯鲁厄（Karlsruhe），只为送14岁女友上学。警方至今仍困惑两件事：少年如何取得巴士万用匙，以及为何能如此熟练地驾驶大型巴士。

德国多家媒体报道，警方表示，这名少年周五清晨进入威斯巴登一处巴士停车场，他没有破坏巴士，而是用一把万用钥匙打开车门，发动巴士并开走。

巴士公司员工在清晨约6时发现这辆巴士不见了，起初只是以为有司机开错车，到中午前后发现情况有异，终于报警。同一时间，距离130公里外的卡尔斯鲁厄出现线索。卡尔斯鲁厄在中午时分发现这辆巴士，竟发现是一名15岁少年正在驾驶，他在被拦截前不久才刚在附近接14岁女友，准备将她送往学校。

警方发言人表示，巴士经历长途行驶后仍然完好无损，没有发生任何事故。目前不清楚少年如何取得巴士万用匙，以及为何如此熟练地驾驶大型巴士，警方更无法说明他为何选择以这种不寻常且非法的方式送女友上学。15岁少年因涉嫌窃盗与无牌驾驶，接受警方调查后由监护人带走，将继续接受调查。

这宗离奇又显得有点浪漫的事件迅速在德国社群媒体发酵，不少网友戏称，这名少年完成「史上最狂接送」、「浪漫不死」，也有人打趣说「看来这名少年已经找到未来的职业」。

也有网友借机讽刺近期因美伊战争上涨的油价，幽默称：「现在油价这么贵，他的零用钱竟然还够开巴士130公里去接女友。」