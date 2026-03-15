Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

史上最狂接送｜德国15岁少年偷巴士 开130公里只为送女友上学

即时国际
更新时间：00:04 2026-03-15 HKT
发布时间：00:04 2026-03-15 HKT

德国13日发生令人啼笑皆非的偷巴士事件，一名15岁少年在中部黑森邦邦府威斯巴登（Wiesbaden）偷巴士，驾驶约130公里到西南部的卡尔斯鲁厄（Karlsruhe），只为送14岁女友上学。警方至今仍困惑两件事：少年如何取得巴士万用匙，以及为何能如此熟练地驾驶大型巴士。

德国多家媒体报道，警方表示，这名少年周五清晨进入威斯巴登一处巴士停车场，他没有破坏巴士，而是用一把万用钥匙打开车门，发动巴士并开走。

巴士公司员工在清晨约6时发现这辆巴士不见了，起初只是以为有司机开错车，到中午前后发现情况有异，终于报警。同一时间，距离130公里外的卡尔斯鲁厄出现线索。卡尔斯鲁厄在中午时分发现这辆巴士，竟发现是一名15岁少年正在驾驶，他在被拦截前不久才刚在附近接14岁女友，准备将她送往学校。

警方发言人表示，巴士经历长途行驶后仍然完好无损，没有发生任何事故。目前不清楚少年如何取得巴士万用匙，以及为何如此熟练地驾驶大型巴士，警方更无法说明他为何选择以这种不寻常且非法的方式送女友上学。15岁少年因涉嫌窃盗与无牌驾驶，接受警方调查后由监护人带走，将继续接受调查。

这宗离奇又显得有点浪漫的事件迅速在德国社群媒体发酵，不少网友戏称，这名少年完成「史上最狂接送」、「浪漫不死」，也有人打趣说「看来这名少年已经找到未来的职业」。

也有网友借机讽刺近期因美伊战争上涨的油价，幽默称：「现在油价这么贵，他的零用钱竟然还够开巴士130公里去接女友。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
津中老师患癌 太太众筹有否违法？ 立会议员邓飞：未违教师指引 大律师陆伟雄：道德上应先变卖家产
02:40
津中老师患癌 太太众筹违法否？大律师：道德上应先变卖家产 教育局称重视操守 校方正跟进
社会
5小时前
搭飞机式享受 巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
巴士大叔戴耳机睇片 固定手机方法极聪明 搭飞机式享受 网民激赞：长者典范｜Juicy叮
时事热话
9小时前
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
01:54
吴文忻癌细胞扩散上脑：得返四分一条人命 北上求医再度化疗 揭示两地治疗惊人差价
影视圈
9小时前
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
14小时前
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
02:53
伊朗局势｜革命卫队指挥官提结束战争2条件：收回所有损失、美国离开波斯湾｜持续更新
即时国际
4小时前
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
佳宝食品超市全场8折优惠！限时一连5日 蔬果/粮油杂货/日用品 金象米8kg$89.2
饮食
6小时前
错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错
错信地产代理一句「远得很」掷600万买别墅 签约后竟见坟场 挞订蚀20万 官判双方皆有错
海外置业
9小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
2026-03-13 23:50 HKT
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2026-03-13 15:00 HKT
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
19小时前