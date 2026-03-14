伊朗局势｜美国为何攻击「炼油明珠」哈尔克岛？ 专家分析特朗普困境

美国、以色列与伊朗交火超过2个星期，美国总统特朗普14日宣布美军发动「中东史上威力最强的空袭行动之一」，攻击伊朗位于波斯湾北部的石油业重镇哈尔克岛（Kharg Island）。这场军事冲突2月28日爆发，特朗普起初说「4天打完」，不久就改口称需时「4个星期」。美国战略学者分析认为，特朗普下令轰炸哈尔克岛之举是「绝望使然」，必须尽速在战术面取得重大成果。

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半岛电视台报道，美国芝加哥大学政治学教授、专研美国与国际安全事务的学者裴普（Robert Pape）认为，特朗普现在企图重新掌控局势，「因为局势每个小时、每一天持续失控中」。裴普指出，特朗普最初显然只准备了为期几天的策略，「现在看来可能会拖得久一些」，「他自以为能让伊朗政权更迭、以为伊朗现有领导阶层会像纸牌屋一般崩塌，但后来他又说了，伊朗政权竟未垮台令他吃惊」。

战术成功 战略失败

裴普分析，特朗普意识到自己在战术面获得成功，但战略方面失败了，所以持续寻找更多战术方案挽救，然而，从战术角度而言，美军付出更高代价，因为海军陆战队员将暴露在好几个小时的砲火之下；而从战略角度而言，这也不是明智之举，显然会让石油供应量进一步减少，进而持续推高油价，适得其反。

美国乔治城大学卡达分校中东政治学者阿基纳尼（Zeidon Alkinani）认为，区域部分人士早已表达希望局势缓和的意向，但特朗普在内的一些政治领导人已从可能妥协的态度转为立场强硬，「双方各执己见，对全球经济的影响程度可能比表面上的情况更严重，关键基础设施遇袭，西方乃至于全球的能源供应与燃料价格均将受到严重冲击」。

哈尔克岛是珊瑚礁岛，面积仅22平方公里，距离伊朗海岸仅25公里，但人类在此处活动居住的历史已有好几千年，海底埋设输油管接收3大海上油田开采的原油，伊朗多达9成出口原油在此加工储存或运往全球，每年处理量多达9.5亿桶，这座岛绝对称得上是伊朗的经济支柱。

哈尔克岛「重中之重」

哈尔克岛在伊朗是知名的「禁区之岛」（Forbidden Island）。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）精锐部队在此严守，布设高耸的金属围栏与瞭望塔，仅有官方许可的人员方能登岛。开战以来，无论美以空袭多么猛烈，这座岛在14日之前毫无损伤。路透社指出，伊朗供应的石油在全球全球占比约4.5%，每日生产原油330万桶、其他油品130万桶，储存空间约3000万桶。全球贸易分析业者Kpler资料显示，目前存量约1800万桶。

特朗普早前发布美军轰炸哈尔克岛的消息时表示，「出于道义考量」，空袭刻意避开岛上的石油基础设施，但假如伊朗或任何其他国家采取任何干扰自由安全通行霍尔木兹海峡的举动，他将「立刻重新考虑这项决定」。