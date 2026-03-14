伊朗局势｜国际油价飙升　美国暂缓制裁放行1.24亿桶海上俄油

国际能油兵飙涨之际，美国财政部外国资产控制办公室周四发布一般许可文件，宣布暂时放松对俄罗斯石油的制裁，暂时允许各国购买已在海上的俄油，以应对霍尔木兹海峡航运受阻对能源市场的冲击。公告说，美发出的临时许可证有效期30日，批准俄罗斯交付及销售已装载上货船的原油及石油产品。据估计现时有约1.24亿桶俄油分散在全球30处水域。

美财政部发布30天制裁豁免令，授权在美东时间周四凌晨零时01分之前装载到船舶的俄罗斯原油与石油产品，可在4月11日凌晨零时01分之前，完成向各国的交付与销售。

财长贝森特周四晚在社交平台说，作为一项有较强针对性的短期措施，美财政部暂时授权购买目前被困在海上的石油，这一措施只适用于已经在运输途中的石油，不会为俄罗斯政府带来重大经济利益。俄总统特使德米特里耶夫称，美国这项豁免将影响1亿桶俄油，相当于全球近1天的产量。特朗普政府上周也曾宣布暂时允许滞留海上的俄油销售给印度。

特朗普周四接受霍士新闻访问时，鼓动油轮「拿出点胆量」通过霍尔木兹海峡（霍峡）。被问及油轮在霍峡面临的风险时，特朗普说：「没甚么好怕的，他们（伊朗）没有海军，我们击沉了他们所有的船。」

美国暂时放松对俄罗斯石油的制裁，以应对霍尔木兹海峡航运受阻对能源市场的冲击。（美联社）

伊朗副外长拉万奇周四接受媒体访问时表示，伊朗允许部分国家的船只通过霍尔木兹海峡。他说，一些国家与伊朗就霍峡通航问题进行了讨论，伊朗与他们进行了合作，但参与侵略伊朗的国家不享有霍峡的「安全通行权」。

伊：要通过霍峡 须与海军协调

伊朗外交部发言人巴格赫里表示，船舶若要通过霍尔木兹海峡，必须与伊朗海军协调。他说：「伊朗不希望这道海峡变得不安全，（因此）船舶通过时必须与伊朗海军协调，以维护海上安全。」