Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜国际油价飙升　美国暂缓制裁放行1.24亿桶海上俄油

即时国际
更新时间：09:05 2026-03-14 HKT
发布时间：09:05 2026-03-14 HKT

国际能油兵飙涨之际，美国财政部外国资产控制办公室周四发布一般许可文件，宣布暂时放松对俄罗斯石油的制裁，暂时允许各国购买已在海上的俄油，以应对霍尔木兹海峡航运受阻对能源市场的冲击。公告说，美发出的临时许可证有效期30日，批准俄罗斯交付及销售已装载上货船的原油及石油产品。据估计现时有约1.24亿桶俄油分散在全球30处水域。

美财政部发布30天制裁豁免令，授权在美东时间周四凌晨零时01分之前装载到船舶的俄罗斯原油与石油产品，可在4月11日凌晨零时01分之前，完成向各国的交付与销售。

财长贝森特周四晚在社交平台说，作为一项有较强针对性的短期措施，美财政部暂时授权购买目前被困在海上的石油，这一措施只适用于已经在运输途中的石油，不会为俄罗斯政府带来重大经济利益。俄总统特使德米特里耶夫称，美国这项豁免将影响1亿桶俄油，相当于全球近1天的产量。特朗普政府上周也曾宣布暂时允许滞留海上的俄油销售给印度。

特朗普周四接受霍士新闻访问时，鼓动油轮「拿出点胆量」通过霍尔木兹海峡（霍峡）。被问及油轮在霍峡面临的风险时，特朗普说：「没甚么好怕的，他们（伊朗）没有海军，我们击沉了他们所有的船。」 

美国暂时放松对俄罗斯石油的制裁，以应对霍尔木兹海峡航运受阻对能源市场的冲击。（美联社）
美国暂时放松对俄罗斯石油的制裁，以应对霍尔木兹海峡航运受阻对能源市场的冲击。（美联社）

伊朗副外长拉万奇周四接受媒体访问时表示，伊朗允许部分国家的船只通过霍尔木兹海峡。他说，一些国家与伊朗就霍峡通航问题进行了讨论，伊朗与他们进行了合作，但参与侵略伊朗的国家不享有霍峡的「安全通行权」。

伊：要通过霍峡 须与海军协调

伊朗外交部发言人巴格赫里表示，船舶若要通过霍尔木兹海峡，必须与伊朗海军协调。他说：「伊朗不希望这道海峡变得不安全，（因此）船舶通过时必须与伊朗海军协调，以维护海上安全。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
19小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
15小时前
伊朗局势｜伊朗最高领袖穆杰塔巴发表首份声明 区内所有美军基地应关闭否则将受袭击｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
即时国际
1小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
14小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
15小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
4小时前
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
已故电影大亨邹文怀私生子成就非凡 拒靠父荫创立医疗王国 因一人关系疏离：绝对冇含恨40年
影视圈
17小时前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
17小时前
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
影视圈
23小时前
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
五索泪崩谈关系悬殊「破坏人哋家庭」 富豪马清铿首度公开撑场 婚外情越来越高调
影视圈
15小时前