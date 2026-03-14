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古巴证实与美展开对话 曾被特朗普点名：伊朗后下一个目标

即时国际
更新时间：08:00 2026-03-14 HKT
发布时间：08:00 2026-03-14 HKT

古巴长期受美国制裁，近期局势更因能源危机陷入冰点。古巴总统狄亚士卡奈（Miguel Diaz-Canel）日前正式确认，哈瓦那当局已与美国政府展开直接对话，寻求化解两国长期分歧。随着美国总统特朗普早前对古巴实施严厉的石油封锁，这个加勒比岛国正处于经济崩溃边缘，外界视是次接触为古巴政权寻求生存空间的关键一步。

古巴总统：积极处理双方分歧

自美国总统特朗普成功推翻委内瑞拉领导人马杜罗（Nicolás Maduro）后，随即将战略焦点转向古巴。今年1月，美方以古巴构成地区威胁为由，悍然切断该国的燃料供应渠道。此举精准打击了古巴赖以生存的能源命脉，导致当地民生及工商业陷入瘫痪，迫使哈瓦那当局不得不重回谈判桌。至美国联合以色列攻打伊朗后，特朗普更 明言，「下一个目标就是古巴」，因为其对美国构成「非比寻常的威胁」。

特朗普早前曾转发一条贴文，该贴文声称鲁比奥将成为古巴总统。路透社
特朗普早前曾转发一条贴文，该贴文声称鲁比奥将成为古巴总统。路透社

狄亚士卡奈周五（13日）在电视直播中承认，古巴官员近期与美方代表频繁接触，虽然他对谈判具体内容三缄其口，但重申对话核心在于「积极处理双方分歧」。

除了官方渠道，是次美古接触的「密使」身份亦引起高度关注。据美国媒体爆料，古巴前领导人劳尔．卡斯特罗的孙子小劳尔卡斯特罗（Raul Guillermo Rodriguez Castro），已与具有古巴裔背景的美国国务卿卢比奥（Marco Rubio）秘密接触数周。这场涉及昔日政治家族背景的高层次对话，被外界解读为双方寻求外交突破的最有力信号。

今年1月，美国总统特朗普下令美军突袭委内瑞拉并抓捕委国总统马杜罗到纽约受审后，曾转发一条贴文，该贴文声称鲁比奥将成为古巴总统，特朗普除了转发贴文，也发表看法说：「听起来不错！」鲁比奥出生于美国佛州迈阿密，父母则是古巴移民。

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