美法官驳回针对鲍威尔传票 司法部提上诉 或推迟联储局新主席任命

美国联邦法院周五（13日）就联储局独立性争议作出重大裁决。联邦法官博斯伯格（James Boasberg）宣布驳回司法部向联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）发出的传票，并在判词中严词批评政府的调查行动缺乏理据，纯属迫使鲍威尔减息或辞职的「借口」，甚至引用英国历史典故，暗示特朗普如古代君主般试图铲除「麻烦」官员。

官批证据薄弱如「寄信即诈骗」

是次争议源于司法部对联储局总部大楼翻新工程开支，以及鲍威尔向国会作证内容展开调查。法官博斯伯格在判词中形容，政府提供的证据量「几乎为零」，理由薄弱且站不住脚。他甚至讽刺道：「政府的理由如此荒谬，若按此逻辑，若有人目睹鲍威尔寄信，政府是否也能以『邮件诈骗』罪名调查他？」

联邦法官博斯伯格（James Boasberg）宣布撤销司法部向联储局主席鲍威尔（Jerome Powell）发出的传票。路透社

报道指，今次法官博斯伯格的裁决，是特朗普政府司法部在调查政治对手时遭遇的最新挫败。路透社

美国联邦法院周五（13日）就联储局独立性争议作出重大裁决。路透社

法官更引用12世纪英格兰国王亨利二世与大主教贝克特（Thomas Becket）的恩怨，指特朗普多年来对鲍威尔的抨击，如同国王当年感叹「谁能帮我除掉这个麻烦的僧侣」，最终引致大主教被刺杀。法官直指，成为特朗普的对手在近年已变成一种「高风险活动」。

检察官斥裁决令鲍威尔获免责 沃什继任程序陷僵局

联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）在记者会上强烈反击，批评法官此举令大陪审团失去了调查犯罪的能力，形同赋予鲍威尔「豁免权」。她强调，只要怀疑有人违法就有理由追查，并誓言司法部将会提出上诉。

受此裁决及司法部上诉意向影响，特朗普提名的联储局主席继任人沃什（Kevin Warsh）的任命程序陷入僵局。共和党参议员蒂利斯（Thom Tillis）已明确表态，只要针对鲍威尔的调查一天不结束，他将在参议院银行委员会封杀任何新任主席的提名。他批评司法部上诉只会拖延沃什的确认进度，并称对鲍威尔的调查是对联储局独立性的失败攻击。

联储局理事同陷撤职危机 最高法院取态成关键

除了鲍威尔，联储局理事库克（Lisa Cook）亦成为目标。特朗普去年8月曾以涉嫌抵押贷款诈骗为由试图开除她，库克随即否认并指控这是干预货币政策的手段。这宗首度有美国总统试图解雇联储局理事的案件，目前正等待最高法院的裁决。

报道指，今次法官博斯伯格的裁决，是特朗普政府司法部在调查政治对手时遭遇的最新挫败。早前针对前FBI局长科米（James Comey）及纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James）的指控，亦先后被法庭驳回。