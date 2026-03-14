伊朗局势｜白宫狂「借」不同IP宣传 混剪Wii Sports与轰炸画面遭批「打仗当打机」

美军对伊朗发动「史诗怒火」行动，战火持续升温。白宫13日发布一段影片，将任天堂Wii Sports游戏画面与空袭伊朗的影片混剪，配文「UNDEFEATED（不败）」，被批评将关乎人命的真实战争「游戏化」，且再度因挪用流行文化元素引发争议。

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这段影片将「史诗怒火」标题套上《Wii Sports》字体设计，并将网球发球、高球入洞、棒球全叠打、射箭中标的、篮球入樽及保龄球全倒的游戏画面，穿插加入摧毁伊朗地面目标的军事镜头，并附上「Hole in one（一杆入洞）」、「Strike」（保龄球全倒）与「Out of the Park」（全叠打）等庆祝字样。

此举不仅反映白宫「打仗当打机」的心态，也涉及侵权。网有纷纷在留言区标记素有「最强法务部」之称的Wii Sports出品公司任天堂。

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白宫在X贴出宝可梦MAGA的梗图。

特朗普政府近日频繁利用不同全球受欢迎的流行文化IP作宣传，包括宝可梦、游戏王、变形金刚、死侍及《绝命毒师》等。日本热门动画《游戏王》官方帐号表明，制作团队与相关人士从未参与或授权白宫使用其智慧财产，并强调双方毫无关联。宝可梦也割席表明没有授权。

尽管外界质疑白宫媒体部门「似5岁小孩经营」，白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）强硬表示，这种非传统的媒体策略非常成功，已创造超过20亿次曝光，达成让大众讨论「美军彻底摧毁伊朗恐怖分子」的目的。