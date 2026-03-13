印度90岁老妇惨遭4蒙面男轮奸 险被丢入水井灭口
更新时间：18:54 2026-03-13 HKT
发布时间：18:54 2026-03-13 HKT
发布时间：18:54 2026-03-13 HKT
印度中央邦一名90岁老妇遭4名蒙面男子闯入家门性侵，还差点被丢入水井灭口。其女儿竟因为「怕丢脸」不愿让老妇送院，也拒绝报警。最于由于老妇伤势严重被外人发现报警，当局已成立特别调查小组（SIT）呀进。
《印度斯坦时报》等外媒报导，老妇人平时独自住在中央邦一间农舍，11日深夜熟睡时，竟遭4名蒙面歹徒闯入性侵。事后老妇被押往水井方向，可能差一点就要没命，所幸当时附近突然传出汽车引擎声与陌生人的喊叫声音，4名歹徒惊慌逃。
女儿「怕丢脸」拒报警
隔天凌晨，老妇被邻居发现倒卧田间，满身是伤。女儿闻讯赶到，却因担心社会观感与家族名誉受损，想隐瞒事件不愿报警。接下来2天，女儿多次前往药房购买绷带和药物，试图自行处理母亲伤势。
然而老妇情状持续恶化，药房老板发现女儿多次来回购买大量医疗用品，且神情焦虑不安，心生怀疑，遂向警方通报。
警方接报后立即展开调查，目前正全力缉凶。老妇终于在今日（13日）送院，已脱离生命危险。
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
2026-03-12 18:58 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT