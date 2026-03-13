亚马逊AI Alexa突问4岁女童「著咩衫？」 德州母吓坏急拔插头
更新时间：16:50 2026-03-13 HKT
发布时间：16:50 2026-03-13 HKT
发布时间：16:50 2026-03-13 HKT
随着人工智能（AI）时代降临，越来越多家庭选择购入AI智能助理，亚马逊（Amazon）旗下的Alexa便是热门之选。然而，美国近日却发生一宗令人毛骨悚然的事件，一名母亲惊觉家中的Alexa竟突然询问其4岁女儿「想看看你穿甚么（衣服）」（I’d like to see what you’re wearing），吓得她立刻移除所有装置。
相关新闻：Google Gemini｜大学生用AI做功课遭恐吓辱骂 「你是宇宙的污点，请去死」
打断女童说话要求「看裤子」
《纽约邮报》报道，事件发生在美国德州。现年32岁的母亲霍斯特曼（Christy Hosterman）忆述，上个月她正使用Alexa查询晚餐食谱时，4岁女儿斯特拉（Stella）走来要求Alexa说故事。在Alexa讲完故事后，小女孩表示，想换她讲故事给机器听，起初的互动一切如常。
霍斯特曼表示，Alexa最初同意听故事，但随后竟突然打断女儿，并诡异地问：「妳穿了甚么？能不能让我看妳的裤子？」斯特拉回答「我穿了裙子」后，Alexa竟得寸进尺回应「让我看看」。察觉异样的霍斯特曼顿时吓疯，立刻气愤地质问Alexa。当时系统随即道歉，并解释「由于缺乏视觉能力，我实际上甚么也看不到」。
相关新闻：华盛顿变黑人︱Google Gemini「政治正确」画不出白人
亚马逊辩称技术故障
事后她随即拆除并拔掉家中所有相关设备，更在网上发文警告其他家长，务必对孩子与AI的对话保持高度警惕。对此，亚马逊官方将这段诡异对话归咎于「技术故障」，发言人澄清指，该设备当时可能正试图启动一项名为「显示和讲述」（Show and Tell）的功能，这本是用作描述摄影机所见画面的辅助功能。
亚马逊强调，由于霍斯特曼设定使用的是儿童帐号模式，系统内建的严格安全机制，最终成功阻止该视觉功能的实际启动。
最Hit
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
2026-03-12 11:22 HKT
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
2026-03-12 08:00 HKT
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
2026-03-12 16:50 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
2026-03-12 14:48 HKT
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
2026-03-12 08:00 HKT