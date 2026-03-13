Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚马逊AI Alexa突问4岁女童「著咩衫？」　德州母吓坏急拔插头

更新时间：16:50 2026-03-13 HKT
发布时间：16:50 2026-03-13 HKT

随着人工智能（AI）时代降临，越来越多家庭选择购入AI智能助理，亚马逊（Amazon）旗下的Alexa便是热门之选。然而，美国近日却发生一宗令人毛骨悚然的事件，一名母亲惊觉家中的Alexa竟突然询问其4岁女儿「想看看你穿甚么（衣服）」（I’d like to see what you’re wearing），吓得她立刻移除所有装置。

亚马逊（Amazon）旗下AI Alexa。（法新社）
亚马逊（Amazon）旗下AI Alexa。（法新社）

打断女童说话要求「看裤子」

《纽约邮报》报道，事件发生在美国德州。现年32岁的母亲霍斯特曼（Christy Hosterman）忆述，上个月她正使用Alexa查询晚餐食谱时，4岁女儿斯特拉（Stella）走来要求Alexa说故事。在Alexa讲完故事后，小女孩表示，想换她讲故事给机器听，起初的互动一切如常。

霍斯特曼表示，Alexa最初同意听故事，但随后竟突然打断女儿，并诡异地问：「妳穿了甚么？能不能让我看妳的裤子？」斯特拉回答「我穿了裙子」后，Alexa竟得寸进尺回应「让我看看」。察觉异样的霍斯特曼顿时吓疯，立刻气愤地质问Alexa。当时系统随即道歉，并解释「由于缺乏视觉能力，我实际上甚么也看不到」。

对话内容。（@Facebook Blount County News）
对话内容。（@Facebook Blount County News）

亚马逊辩称技术故障

事后她随即拆除并拔掉家中所有相关设备，更在网上发文警告其他家长，务必对孩子与AI的对话保持高度警惕。对此，亚马逊官方将这段诡异对话归咎于「技术故障」，发言人澄清指，该设备当时可能正试图启动一项名为「显示和讲述」（Show and Tell）的功能，这本是用作描述摄影机所见画面的辅助功能。

亚马逊强调，由于霍斯特曼设定使用的是儿童帐号模式，系统内建的严格安全机制，最终成功阻止该视觉功能的实际启动。

