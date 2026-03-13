伊朗局势｜天然气削减威胁化肥生产　印度求助中国放宽尿素出口

中东冲突令全球能源供应链大受冲击。印度国内因天然气供应锐减，严重威胁化肥生产。印度政府向中国求助，请求允许出售部分尿素货物以解燃眉之急。

据彭博社周四（12日）引述知情人士报道，中东战火不断扩大，严重扰乱全球液化天然气的供应链。这不仅推高能源成本，更迫使印度国内部分依赖天然气运作的化肥生产商面临停产的困境。

在伊朗战争加剧全球粮食与能源危机的背景下，各国纷纷采取非常规手段确保关键大宗商品供应。印度作为全球最大的尿素进口国，其官员已正式向中方提出请求，希望北京考虑放宽尿素的出口限制。据悉，双方相关讨论目前仍在进行中，尚未达成最终决定。

中国实施配额制今年配额未划拨

中国目前透过严格的配额制度来管理尿素出口。有知情人士透露，虽然北京在去年曾批准包括对印度在内的部分出口申请，但针对2026年度的出口配额目前仍未进行划拨。针对此事，印度化肥部及中国商务部均未有即时作出回应。

尽管印度目前尚未立即面临化肥严重短缺的危机，但若天然气供应长期受阻，将迫使印度必须在今年6月关键耕种期开始前，积极寻找更多尿素供应来源。知情人士指出，除中国之外，印度亦正考虑从俄罗斯、印尼、马来西亚及埃及等地，填补因中东冲突而流失的供应缺口。