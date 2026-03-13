Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美对伊开战首周狂烧880亿港元　IEA释4亿桶油储平抑战火

即时国际
更新时间：08:45 2026-03-13 HKT
发布时间：08:45 2026-03-13 HKT

《纽约时报》报道，国会议员听取战争部简报得知，美国对伊战争在开战首周已花费超过113亿美元（884亿港元），凸显这场战争正快速消耗武器与军事资源。

这项金额未包含空袭行动的前期军事部署费用。中东战争导致油价波动，国际能源署（IEA）周三宣布32个成员国同意释出4亿桶战略石油储备，为史上最大规模。美国能源部当日说，将自下周起释出1.72亿桶战略石油储备，预计约需120天完成。

