丹麦Noma｜全球最佳餐厅数十员工指控职场虐待 主厨雷哲皮认衰辞职

曾五度获选「全球最佳餐厅」的丹麦哥本哈根米芝莲三星餐厅Noma，其创办人兼主厨雷哲皮（Rene Redzepi）被指创造了充满言语和身体虐待的「有毒」工作环境，引发抗议活动及企业赞助商撤资。雷哲皮在社交媒体上宣布离职，表示「仅仅道歉是不够的；我为自己的行为承担责任」。

■主厨雷哲皮在全球饮食界享负盛名。美联社

雷哲皮在Instagram上发布的声明中表示：「对于任何想知道这对餐厅意味着什么的人，让我清楚地说：今日的Noma团队是有史以来最强大、最鼓舞人心的。」他补充道：「我们已经开业23年了，我为我们的员工、我们的创造力以及Noma前进的方向感到无比自豪。」

厨具戳刺 推人埋墙

雷哲皮于2003年创立Noma，曾先后5次获选全球最佳餐厅。《纽约时报》最新报道访问了35名前员工，指控雷哲皮在2009年至2017年职场欺凌，包括殴打员工、以厨房器具刺他们，甚至将人推去撞墙。他们形容自己长期承受多层面的心理伤害，包括威吓、身材羞辱与公开嘲讽。

员工指出，雷哲皮还利用自己在餐饮界的影响力，威胁让员工遭到「全球封杀」，甚至让他们的家人被遣返、妻子丢饭碗。

位于丹麦哥本哈根的Noma五度获选「全球最佳餐厅」 。 网上图片

早前一名前员工怀特（Jason Ignacio White）也替同事出头，揭发雷哲皮的职场虐待行为。雷哲皮发文回应，表示：「对于那些在我的领导下、因我糟糕的判断力或我的愤怒而受苦的人，我深感抱歉，并且我已经努力改变。」他说他曾「对人大喊大叫、推挤他人，行为方式令人无法接受」，并分享他已接受心理治疗，并找到了更好的方法来管理自己的愤怒。

消息传出之际，Noma正在洛杉矶推出快闪餐厅，套餐每人1500美元（约1.17万港元）仍一位难求。一些工资权益组织到快闪店示威，呼吁雷哲皮辞职。多间参与这次快闪活动的知名企业赞助商也陆续退出。

One Fair Wage组织的成员贾拉曼说：「谁会想在一个充满虐待的环境中用餐？谁会想吃那些来自受苦者泪水和汗水的食物？」

雷哲皮表示，洛杉矶的活动将由他的同事接手继续进行。