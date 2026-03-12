Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜误炸女校致165死真相曝光 美军据指错用「过时情报」酿惨剧

即时国际
2026-03-12
2026-03-12

美以联军袭击伊朗引发的平民伤亡争议有重大进展。美媒周三（11日）引述两名知情人士指，造成至少165名女学生及教职员惨死的米纳布（Minab）女子小学遇袭案，极可能是美军使用「过时定位情报」所致。这宗惨剧或成为数十年来美军冲突中最严重的平民伤亡事件之一。

目标选定失误 误将学校当军事设施

路透社早前已报道，美军内部调查显示美方极可能需为袭击负责。最新消息指，负责编写「目标清单」的官员疑使用了失效的情报，导致导弹偏离或误判目标。据悉，该校官方网站存档显示，学校毗邻伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的一处基地，美军原意或是打击军事目标，却因情报未更新而酿成大祸。

另有报道指，美军的内部调查指，该小学建筑物「过去曾属于伊朗伊斯兰革命卫队海军基地的一部分」，但在2013年至2016年间已被更改用途，成为一所小学，怀疑美军情报未及更新有关资讯。

网络流传影片显示，一枚疑似美制「战斧」巡航导弹直接击中校舍。事发于美以发动空袭的首日，伊朗驻联合国代表巴雷尼（Ali Bahreini）证实，共有150名学生在爆炸中丧生，令有10多名教职员遇难。

特朗普改口风 称愿接受调查结果

此前，美国总统特朗普曾多次在无证据下反指伊朗应为事件负责，甚至称伊朗弹药「不精准」。然而，随著物证陆续浮出水面，特朗普近日口风转趋软化，表示对袭击细节了解不足，并称调查仍在进行，他将会「接受调查结果」。

五角大楼发言人对「使用过时情报」的指控未作正面回应，仅重申事件调查中。国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）及多名官员则强调，美军绝不会刻意针对平民。根据国际人道法，蓄意攻击学校、医院等民用建筑极可能构成战争罪。

稚子送葬画面传全国 悲愤情绪蔓延

伊朗国营电视台上周播放了遇难女学生的葬礼画面。成千上万的群众簇拥著覆盖国旗的小型灵柩，场面极度哀戚。这宗「误炸」事件已演变成外交灾难，令美以联军在国际舆论上面临沉重压力。

目前美方尚未公布最终调查结论。外界高度关注，若证实是情报系统低级错误导致逾百儿童丧生，特朗普政府将如何应对国际社会的法律追责与道德谴责。

