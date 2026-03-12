Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税战｜特朗普政府宣布启动「301条款」调查 剑指中欧日韩等16贸易伙伴

更新时间：08:08 2026-03-12 HKT
发布时间：08:08 2026-03-12 HKT

特朗普政府在贸易战线上遭遇司法挫折后，迅速变阵。针对早前美国最高法院裁定以「国际经济紧急权力法」为由加征「全球关税」属违宪，特朗普团队周三（11日）宣布，正式对中国及欧盟、日本等制造业的产能过剩和产量问题，启动新的「301条款」贸易调查。外界分析，此举旨在绕过司法障碍，利用不同法规为复征数千亿美元的进口关税「铺路」。

借301条款寻法律依据 填补税收缺口

美国最高法院于今年2月作出重磅裁决，裁定特朗普此前依据紧急权力加征的全球关税不合法，导致华府恐损失数以千亿美元计的潜在税收。为弥补这笔巨额财政缺口，特朗普政府转向1974年《贸易法》中的「301条款」（Section 301）寻求法律支撑。

美国贸易代表格里尔表示，301调查将聚焦各制造业领域的结构性产能过剩和产量问题。路透社
美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）在周三的记者电话会议上证实了这一行动。他坦言，301调查将聚焦各制造业领域的结构性产能过剩和产量问题，旨在重新施加关税压力，有关调查希望在第122关税条款到期前完成。

此次调查的对象范围广泛，涵盖中国、欧盟、新加坡、瑞士、挪威、印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国、韩国、越南、台湾、孟加拉、墨西哥、日本和印度，共16个贸易伙伴，预示著美国可能再次对其盟友开火。

格里尔表示，他不想预判调查的最终结果，但根据「301条款」，一旦调查认定贸易伙伴存在不公平贸易行为，美方将有权对其征收惩罚性关税。

