311十五周年｜散尽赔偿金留守福岛　前核电厂员工救千只毛孩赎罪

即时国际
更新时间：15:45 2026-03-11 HKT
发布时间：15:45 2026-03-11 HKT

日本311大地震今日（11日）届满15周年。当许多灾民仍对灾难心有余悸，甚至选择放弃返乡时，福岛核电厂前员工赤间彻却选择留在这片重创之地。过去15年来，他散尽赔偿金，奉献余生照顾灾区被遗弃的宠物，将拯救生命视为对核灾的一种赎罪。

相关新闻：日本311大地震15周年　全国逾2.6万灾民仍避难

日本311大地震15周年。（法新社）
日本311大地震15周年。（法新社）

全国仍有逾两万人过避难生活

据日本复兴厅统计，截至今年2月1日，全国仍有2万6281人过著避难生活；福岛县目前尚有7个区域维持避难指示，不少居民已放弃重返故乡。日本警察厅数据则显示，截至3月9日，这场灾难共造成1万5901人罹难、2519人失踪。

当地下午2时46分，即当年地震发生的一刻，全国多处有民众默亡哀。在福岛县浪江市，有民众到海边悼念遇难者。

在福岛县浪江市，有民众到海边悼念遇难者。（共同社／美联社）
在福岛县浪江市，有民众到海边悼念遇难者。（共同社／美联社）

痛心饲主临难遗弃宠物如同弃子

灾难发生后，赤间彻开始将灾区的弃养宠物带回家，从最初收养40只狗逐渐增加至50只。15年过去，他已成功为逾千只动物寻得领养家庭，并持续收留其他遭遗弃的毛孩。在满屋猫咪相伴的家中受访时，他坦言，「正是因为我们工作多年的这座核电厂，这些动物才会沦落到这种地步，保护牠们是我的义务」。

核灾爆发之初，居民被迫搭公车逃生，宠物却被禁止同行。赤间彻忆述当时有老人含泪求助，灾后未被拴住的狗四处觅食，整个灾区空无一人，只剩他和妻子在分发食物。

他感叹，危难时人类固然以自身性命为重，但动物同样是家人，弃养如同遗弃自己的孩子；面对后来因嫌麻烦而将动物丢在其家门口的饲主，他感到十分愤怒。

日本311大地震15周年。（美联社）
日本311大地震15周年。（美联社）

散尽核灾赔偿金全心照顾动物

过去15年间，赤间彻几乎将核灾后获得的全数赔偿金花在动物身上，至今仍独力负担庞大的饲养开销。虽然偶尔会收到捐款，但他每天忙于清理笼子、喂食和遛狗，没时间应付募款或群众募资活动。

繁重的照顾工作让他几乎没有喘息空间，但他笑言，多亏这些动物让他保持活力、从未生病，这或许是毛孩们报恩及守护他的方式。

起初，赤间彻会将离世动物的骨灰留在家中，后来他为毛孩建立一座专属墓地，已安置约30只狗及众多猫咪的遗骸，墓碑上刻著简单的「安息」二字。现年63岁的他坦言，随着年纪渐长，寻找接班人成为他目前最大的担忧，但他坚定表示，希望能坚持这份志业直到最后。
 

