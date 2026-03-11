伊朗局势｜美方：伊朗在霍尔木兹海峡航道布雷 能源部长称海军护航商船后急删帖

中东战火持续升温，全球能源咽喉霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）成为美伊角力的核心。美国能源部长赖特（Chris Wright）周二（10日）一度在社交媒体宣布海军成功护航油轮，随后火速删帖，引起市场震荡。与此同时，美军指控伊朗正试图在海峡布雷，双方在海上的军事对峙似进入白热化阶段。

赖特「误报军情」 10分钟内某原油期货ETF市值蒸发8400万美元

美国能源部长赖特周二在社交平台发布帖文，宣称美国海军已成功护送一艘油轮通过霍尔木兹海峡，以确保石油能持续供应全球市场。此消息一度令震荡的国际油价应声回落，但该帖文在发布不久后即被删除。

白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）随后在记者会上公开澄清，指赖特的说法并不正确，确认目前美国海军并未开展护航行动。有消息人士指，美国政府内部仍在讨论启动护航的时机。

美媒引述一位政府发言人表示：「在确定能源部工作人员对一段视频的字幕标注有误后，赖特的官方X账号上那段视频已被删除。」

伊朗伊斯兰革命卫队亦发帖反驳赖特，形容他的护航说法「纯属谎言」，并警告美军及其盟友的任何行动都将在伊朗导弹与无人机的打击范围内。

就在赖特发帖的约十分钟时间里，一只与原油期货挂钩的ETF市值蒸发了8400万美元。瑞穗银行大宗商品专家Robert Yawger表示：「这简直是不可原谅的错误。」

美军击毙布雷人员 阻截海峡封锁行动

在外交辞令交锋的同时，实质的军事冲突正在海面展开。美国情报机构透露，已有迹象显示，伊朗正试图在关键航道布设水雷。美国中央司令部（CENTCOM）随后证实，美军已在霍尔木兹海峡附近采取行动，成功击毙16名正进行布雷作业的伊朗人员，并摧毁多艘布雷船只。

外界分析指，伊朗此举旨在透过封锁航道，反制美以联军的军事打击。美国总统特朗普则发出严厉警告，要求伊朗立即停止布雷，否则将面临「前所未有的军事后果」。

伊朗革命卫队：美军舰只不敢接近

针对美军的指控与威胁，伊朗革命卫队发言人表现强硬，强调在当前的战争状态下，没有任何一艘美国舰船敢于接近阿曼海、波斯湾或霍尔木兹海峡。革命卫队海军司令更直言，伊朗军方有能力封锁海峡，任何敌对势力的介入都将招致毁灭性打击。

随著美方正考虑为商业油轮提供政治风险保险及海军护航，这条承载全球约五分之一石油供应的黄金水道，已成为一触即发的火药桶。