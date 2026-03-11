伊朗局势｜伊朗小学遇袭至少165人死 现场美制战斧巡航导弹残骸曝光

美以联军对伊朗的大规模袭击进入第11日，一场关于「误炸小学」的舆论战火迅速蔓延。针对上月底伊朗南部一所女子小学遭到导弹袭击、造成165人丧生的惨剧，伊朗当局发布在现场找到的美国制战斧巡航导弹残骸的照片，以证明空袭惨剧是由美军造成。

伊官媒头版刊学童遗照：请特朗普直视她们的眼睛

据《纽约时报》报道，伊朗方面发布的照片显示，在南部城市米纳布（Minab）遇袭小学的废墟中，发现了多块美国制造的导弹残骸。这些碎片疑似来自2014年后生产的新型「战斧」（Tomahawk）巡航导弹。

残骸细节极为具体，其中一块标有「SDL ANTENNA」（卫星数据链路天线），这是该型号导弹通讯系统的关键零件。另一块残骸更印有明显的「美国制造」字样，并标明制造商为俄亥俄州的「环球汽车公司」（Globe Motors）。讽刺的是，美国国防部在袭击前一天才公布过海军发射战斧导弹的影像，而美军中央司令部亦曾证实，部署在射程范围内的驱逐舰「斯普鲁恩斯」号（USS Spruance）曾于当日发射导弹。

特朗普称或伊朗所为：他们弹药「不精准」

尽管物证直指美军，特朗普连日来却多次公开反驳，声称伊朗应为惨剧负责。他表示：「我们认为这是伊朗所为，因为他们的弹药非常不精准，根本没有准绳度可言。」他更辩称伊朗亦拥有战斧导弹，并指「战斧」只是一个「笼统的词汇」。

然而，《纽约时报》报道指，伊朗实际上并不具备发射战斧导弹的技术。目前全球除美国外，仅英国、澳洲拥有该款导弹，而日本及荷兰虽获准购买，但最快也要到2024至2025年才交货。特朗普对此则轻描淡写，表示无论调查结果如何，他都「愿意接受」。

针对特朗普的言论，伊朗官媒《德黑兰时报》（Tehran Times）周日（8日）以极具视觉冲击力的排版作出回应。该报头版刊登了所有在空袭中遇难学童的遗照，标题简短而沉重：「特朗普，请直视他们的眼睛」。

该报在社论中严厉谴责特朗普散播虚假讯息、推卸暴行责任，并指责其公然拒绝外交解决方案。文章指出，这批年幼的面孔正是美军「持续入侵」的最有力指控。