伊朗局势｜多伦多美领事馆遭枪击 两汉门前连开多枪在逃 加国警列国安事件

加拿大多伦多当地周二（10日）凌晨发生针对美国领事馆的枪击案，事件中无人受伤。由于时值中东局势高度紧张，加拿大皇家骑警（RCMP）已正式将此列为国家安全事件展开调查，并同步加强多伦多及首都渥太华所有使领馆的保安级别。

加国调查是否涉及恐怖主义

事发于凌晨5时29分，多伦多警方接报指位于大学大道（University Ave.）360号的美国领事馆传出枪声。副警长巴雷多（Frank Barredo）在新闻发布会上透露，闭路电视显示一辆白色本田CR-V私家车当时沿登打士街（Dundas St.）西行，随后转入大学大道并停在领事馆门前。

两名男子随即下车，向领事馆正面连开多枪，随后登车向南逃去。警方在现场发现多枚弹壳，领事馆建筑物受损，幸而案发时行人稀少，未造成伤亡。受调查影响，领事馆周边街道已全面封锁。

加拿大皇家骑警安大略省刑事行动总监莱瑟（Chris Leather）证实，皇家骑警的综合国家安全执法小组（INSET）已介入。他强调，由于受袭目标是美国领事馆，此案已被界定为国家安全事件，至于是否涉及恐怖主义，则需在未来数周进一步核实。

多伦多市长邹至蕙（Olivia Chow）及安大略省省长福特（Doug Ford）均强烈谴责事件。福特表示，他原定与美国驻多伦多总领事亨特（Baxter Hunt）会面，受事件影响被迫取消，并承诺将倾尽全力缉拿凶徒归案。

全球美使馆受威胁 挪威使馆早前现爆炸

是次枪击案发生之际，美国正与以色列联手应对伊朗。华盛顿早前已向海外美国公民发出警告，提醒加强警惕，防范针对美国外交机构的报复性袭击。

除了加拿大的枪击案外，挪威奥斯陆的美国大使馆周日（8日）凌晨亦发生爆炸事件。挪威警方证实爆炸是由某种纵火装置引起，相信大使馆是预谋攻击的目标。随着多伦多及奥斯陆相继发生针对性袭击，全球各地的美国外交设施已进入高度戒备状态。