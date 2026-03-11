Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜多伦多美领事馆遭枪击 两汉门前连开多枪在逃 加国警列国安事件

即时国际
更新时间：00:49 2026-03-11 HKT
发布时间：00:49 2026-03-11 HKT

加拿大多伦多当地周二（10日）凌晨发生针对美国领事馆的枪击案，事件中无人受伤。由于时值中东局势高度紧张，加拿大皇家骑警（RCMP）已正式将此列为国家安全事件展开调查，并同步加强多伦多及首都渥太华所有使领馆的保安级别。

加国调查是否涉及恐怖主义

事发于凌晨5时29分，多伦多警方接报指位于大学大道（University Ave.）360号的美国领事馆传出枪声。副警长巴雷多（Frank Barredo）在新闻发布会上透露，闭路电视显示一辆白色本田CR-V私家车当时沿登打士街（Dundas St.）西行，随后转入大学大道并停在领事馆门前。

两名男子随即下车，向领事馆正面连开多枪，随后登车向南逃去。警方在现场发现多枚弹壳，领事馆建筑物受损，幸而案发时行人稀少，未造成伤亡。受调查影响，领事馆周边街道已全面封锁。

加拿大皇家骑警安大略省刑事行动总监莱瑟（Chris Leather）证实，皇家骑警的综合国家安全执法小组（INSET）已介入。他强调，由于受袭目标是美国领事馆，此案已被界定为国家安全事件，至于是否涉及恐怖主义，则需在未来数周进一步核实。

多伦多市长邹至蕙（Olivia Chow）及安大略省省长福特（Doug Ford）均强烈谴责事件。福特表示，他原定与美国驻多伦多总领事亨特（Baxter Hunt）会面，受事件影响被迫取消，并承诺将倾尽全力缉拿凶徒归案。

全球美使馆受威胁 挪威使馆早前现爆炸

是次枪击案发生之际，美国正与以色列联手应对伊朗。华盛顿早前已向海外美国公民发出警告，提醒加强警惕，防范针对美国外交机构的报复性袭击。

除了加拿大的枪击案外，挪威奥斯陆的美国大使馆周日（8日）凌晨亦发生爆炸事件。挪威警方证实爆炸是由某种纵火装置引起，相信大使馆是预谋攻击的目标。随着多伦多及奥斯陆相继发生针对性袭击，全球各地的美国外交设施已进入高度戒备状态。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
00:27
吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片
即时国际
15小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
8小时前
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
陈玉莲缺席《名媛望族》饭局却现身此场合？为好友罕露面到贺 65岁真面目太惊人
影视圈
8小时前
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
01:10
天气︱季候风来袭「倒春寒」 周六巿区16°C 上水低见13°C 离岸高地吹6级强风
社会
12小时前
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！健康院/捐血站 3项为长者而设
将军澳南升级「天桥之城」？入境处旁新街市大楼 建2桥接私楼 13层设施全面睇！3项为长者而设
生活百科
11小时前
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
稻香晚市优惠平过两餸饭？！龙趸/烧味/黄酒鸡+小菜套餐$138起 再送炖汤/白饭/煲仔饭
饮食
13小时前
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
港人中山睇中医¥112包诊金连药直送上门 连香港「医疗券」都用得 网民热议：平靓正？｜Juicy叮
时事热话
8小时前
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆
影视圈
6小时前
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
视后翻红却被轰「港婶」？遭尖锐批评自大、无礼貌、乞人憎 神级回应获近5千人赞好
影视圈
7小时前
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
东张西望丨自称性侵亲儿人父被追几条街 梁敏巧体力惊人追访手法惹争议 涉事男称传儿童裸照求刺激
影视圈
3小时前