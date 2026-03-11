女子手机开扩音拒戴耳机狂骂空服员 被赶落飞机乘客「鼓掌欢送」

近日在美国航空航班上，有一位自私的女性旅客以扩音方式播放手机影片，遭空中服务员2次劝说仍拒戴耳机，最终还情绪失控，愤怒地斥责空服员，激起其他乘客的不满，最终被警方请下飞机拒载。

这起事件发生在美国航空一架由迈阿密飞往坦帕的班机上，邻近座位的乘客在2月26日将影片分享到TikTok网站上。从影片中可以见到，该名女性旅客因为不愿意使用耳机，与空中服务员发生了争执。

涉事女子凶狠骂人。 TiKTok@jcmack03

该名女子被要求用耳机时，不仅没有配合，还大声咆哮说：「我他X的影片才播放了30秒，音量也才50%，就要因为这样把我赶下飞机？！」旁边的空服员试图让她缓和情绪，然而她却持续怒骂说说：「听起来是他们自己的问题」、「快点报警啊」。

这位女乘客声称，她在第二次被空服员警告时已停止播放影片，但最终她仍被到场的警员送下飞机。过程中，她试图反抗，甚至一度抓住警员的手臂，怒吼「美国不是一个自由的国家吗？难道我连表达自己的权利都没有吗？」警员则冷静地回应，并且要求她立即下机。

女子离开机舱后，舱内乘客热烈鼓掌欢呼，并大赞空服员的处理。有人说：「他们处理得非常出色，全程都展现了高度的尊重，这实在是太令人难以置信了，我真没想到自己会亲眼目睹这种事情。」