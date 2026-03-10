伊朗局势｜霍尔木兹GPS大乱惊见「巨圆船阵」 希腊油轮关掉应答器闯关

霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）在美伊冲突下爆发严重的电子干扰，原本繁忙的水道在卫星追踪数据上呈现出一片混乱。追踪数据显示，该区数以千计的船只在萤幕上挤成一团，有油轮显示出时速近190公里的惊人航速。

现「倒Z字」、圆形奇怪船阵

彭博社报道指出，最新追踪数据显示，霍尔木兹海峡附近出现了至少12个船只集群，部分集群规模超过200多艘各类船只。这些船群在萤幕上排成诡异的形状，例如阿联酋阿布扎比内陆出现一个明显的「圆形船阵」，在鲁威斯（Ruwais）外海则出现了「倒Z字」型排列。

电子干扰并导致船只回报航速出现「超现实」数据，其中一艘2013年建造的成品油轮「阿斯普鲁达号」（Asprouda）9日发出的讯号显示，其在杰贝阿里（Jebel Ali）外海的航速竟然高达102.2节，相当于时速约190公里；然而，这类油轮正常的最高时速仅约16节（约30公里）。

干扰系统导致船只在平台上显示的位置与实际地点完全不符。海事领域分析师道格拉斯（Mark Douglas）表示，过去48小时内，当地的状况变得「令人摸不着头绪」，现在几乎不可能靠追踪数据来判断船只的确切位置。

在伊朗封锁下，由希腊Dynacom Tankers Management公司营运的「神龙号」（Shenlong），成功通过了霍尔木兹海峡。该船载有约100万桶沙特阿拉伯原油，从拉斯塔努拉港装载，目的地为印度孟买港。据指该船在关闭无线电应答器的情况下穿越霍尔木兹，3月4日在波斯湾航向海峡途中关闭，至到周一（9日）上午才在印度海岸线附近重新发出信号。