美国俄亥俄州立大学校长引咎辞职　承认与女性存「不当关系」

即时国际
更新时间：16:00 2026-03-10 HKT
发布时间：16:00 2026-03-10 HKT

美国俄亥俄州立大学校长卡特（Walter “Ted” Carter Jr.）于周一（9日）辞职，早前他披露与一名为其私人业务寻求公共资源的女性存在「不当关系」。

主动向校董会认错

美联社报道，现年66岁的卡特在声明中指，他向大学校董会告知自己的错误后自愿辞职。他并未详细说明该关系的性质，仅表示将与妻子琳达（Lynda）一同离开。

卡特表示，「出于个人原因，我做出辞去俄亥俄州立大学校长职务的艰难决定。我向校董会披露，我犯了一个错误，允许了不当渠道接触俄亥俄州立大学的领导层。」

俄亥俄州立大学是全美第六大大学，拥有超过6万名学生及超过60万名校友，并拥有排名领先的橄榄球队和医学中心。卡特负责监督2026财政年度预算，其总收入达115亿美元。

俄亥俄州立大学校长卡特于周一辞职。（美联社）
曾任海军飞行员履历辉煌

该大学于2023年从内布拉斯加大学系统聘请卡特。他曾任美国海军学院院长，并保持著超过2000次无事故舰载机著陆的国家纪录。

卡特填补前任校长强森（Kristina Johnson）合约中途辞职留下的空缺，当时强森的离职原因基本上未经解释。这位工程师及前美国能源部副部长在2020年加入该校担任校长前，曾任纽约州立大学系统总校长。

