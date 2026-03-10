平壤国际马拉松突取消 曾因新冠疫情停办5年

在中国专营北韩旅游的高丽旅行社表示，已收到北韩田径协会通知，取消原定于4月5日举行的平壤国际马拉松赛事，但未说明具体理由。分析指出，近期美国打击伊朗引发全球局势动荡，可能是促使平壤当局决定取消赛事的关键外部因素。

协助招募参赛者的高丽旅行社认为，这并非主办方的决定，而是更上层部门的意思，将向参赛者全额退款。一份据称来自北韩田径协会秘书长的讯息，仅简短表示马拉松「由于某些原因」被取消，并感谢所有感兴趣的跑手，但未提供任何进一步解释。

去年4月在北韩举行的平壤国际马拉松，参赛者正在比赛。美联社

北韩自1981年起，每年4月举办平壤马拉松大赛。美联社

每年4月举行 纪念金日成诞辰

为纪念已故最高领导人金日成诞辰（4月15日），北韩自1981年起，每年4月举办平壤马拉松大赛，是该国少数对外开放的大型国际活动，但2020年1月因新冠疫情锁国之后，连续5年取消比赛，去年复办。

分析认为，在北韩近年积极扶持旅游业的情况下，在大赛举办前一个月突然取消赛事，实属突然，又指美国打击伊朗令国际局势动荡，或导致北韩决定取消原因。

与追求极致纪录的赛事不同，平壤国际马拉松以其围绕平壤地标的精心编排而闻名，终点设在挤满欢呼雀跃的当地观众的体育场内。

套装行程2万元起跳

总部位于中国北京的高丽旅行社为外国人提供多种马拉松套装行程，根据其网站，包含机票、住宿与参赛名额的行程起价高达2190欧罗（近2万港元），且今年的门票早已售罄。该公司承诺，所有已支付的订金都将全额退还，跑手也可选择保留用于未来的北韩旅行。目前，2027年马拉松的日期尚未确定。

该赛事对业余及部分专业运动员开放，提供5公里、10公里、半马拉松及全马拉松等多种赛程选择。

