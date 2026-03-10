Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜以色列狂轰伊朗30座燃料设施惹火华府　美官员怒斥「搞甚么鬼」

即时国际
更新时间：09:10 2026-03-10 HKT
发布时间：09:10 2026-03-10 HKT

美国网媒Axios报道，美国和以色列官员透露，以色列7日空袭30座伊朗燃料储存设施，引发美方不满，批评以方「搞甚么鬼」，认为以军「打击规模远超美国预期」，可能起到推高油价等反效果。这是美以对伊朗发起军事行动以来「首次出现重大分歧」。

以军打击规模远超美预期

据报以方在空袭前通知美军这次行动。但美国官员表示，美方对以军打击范围之广「感到惊讶」，「不认为这是好主意」，甚至向以方表达了「搞甚么鬼」的不满。

德黑兰一间炼油厂周日夜间遭到空袭，油罐车被毁。（法新社）
美方担心，以军对伊朗民用基础设施发动袭击，「可能在战略上产生反效果」，「促使伊朗社会团结一致支持政府」，此外「燃料储存设施燃烧的画面可能会扰动石油市场，进一步推高能源价格」。美国总统特朗普的一名顾问告诉该媒体：「总统不喜欢这样的袭击。他想保住石油，不想它被烧掉。这会让人们联想到更高的油价。」

一名以色列军方官员指称，空袭这些设施部分是为了向伊朗表明，应停止攻击以色列的民用基础设施。伊朗红新月会说，储油设施爆炸会导致大量有毒物质进入大气，并可能产生有毒酸雨，这可能导致皮肤灼伤和肺部损害。

