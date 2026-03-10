Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜哈梅内伊次子穆杰塔巴接任最高领袖　屡任「守门人」幕后掌权

即时国际
更新时间：09:00 2026-03-10 HKT
发布时间：09:00 2026-03-10 HKT

伊朗已故最高领袖哈梅内伊的次子穆杰塔巴成为新的最高领袖，伊朗国营媒体报道，穆杰塔巴曾在战争中负伤。消息称，作为父亲生前的「守门人」，他早已在幕后建立了深远的影响力。

穆杰塔巴1969年出生于伊朗东北部城市马什哈德。1979年伊斯兰革命胜利后，哈梅内伊一家迁至首都德黑兰。穆杰塔巴高中毕业后，加入伊斯兰革命卫队，在伊朗与伊拉克的两伊战争末期服役。此后，他曾赴伊朗什叶派圣城库姆深造宗教学业，并逐渐成为其父的政治助手。

伊朗媒体说，穆杰塔巴长期协助其父处理一些国家重要事务，与历届政府中许多高级官员保持联系，与多位军事指挥官及伊朗在区内主导的「抵抗阵线」的领导人关系密切，包括伊朗已故高级将领苏莱曼尼、黎巴嫩真主党已故领导人纳斯鲁拉等。2月28日，美国和以色列联合对伊朗发动空袭，哈梅内伊及其妻子、穆杰塔巴的妻子均在空袭中丧生。

一名女子昨日持伊朗新的最高领袖穆杰塔巴的照片参加集会。（法新社）
革命卫队内部拥强大支持基础

消息称，穆杰塔巴在父亲执政期间逐渐累积权力，成为接近安全部队及其控制的庞大商业帝国的高层人物。作为父亲的「守门人」，他在幕后建立了深远的影响力。他一直反对试图与西方接触的改革派，因为西方试图遏制伊朗的核计划。

美国研究伊朗的专家阿拉比说：「他在革命卫队内部拥有强大的支持基础，特别是在年轻的激进一代中。」不过，在伊朗，他的角色长期以来一直是争议焦点，批评者拒绝在一个于1979年推翻君主制的国家中，出现任何王朝政治的迹象。

美国财政部在2019年对穆杰塔巴实施制裁，称他虽然除了在父亲办公室工作外，从未被选举或任命为政府职务，但仍以「官方身份」代表最高领袖。

伊朗国营电视台昨日用janbaz一词形容穆杰塔巴，意指因敌人而负伤，并指出他是在「斋戒月战争」中受伤。斋戒月战争是伊朗媒体对现今中东战事的称呼。不过，随后一名分析人士称，穆杰塔巴可能是在1980年代两伊战争服役期间受伤。

